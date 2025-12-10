پزشکیان: زنان سازندگان آینده کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز (چهارشنبه ۱۹ آذر ماه) در آئین گرامیداشت روز زن و مقام مادر اظهار کرد: برای من خانواده همیشه در بالاترین اولویت قرار داشته است. یادم می‌آید زمانی که مادرم بیمار شد و به یک بیماری غیرقابل علاج مبتلا گردید، من دانشجوی پزشکی بودم و در دوره رزیدنت تخصصی جراحی تحصیل می‌کردم. ما اقدامات درمانی لازم را انجام دادیم، اما دیگر نیاز بود که مراقبت از ایشان در منزل ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: من به دانشگاه و رئیس بیمارستان دانشکده مراجعه کرده و درخواست کردم اجازه دهند پیش مادرم بروم. در حالی که در بخش‌ها و دوره‌های آموزشی حضور داشتم، احساس کردم باید کنار مادرم باشم. آنها به من گفتند که باید موضوع به شورای آموزش ارائه شود تا اجازه داده شود. من پذیرفتم و موضوع را به شورا ارجاع دادیم، اما شورای آموزش موافقت نکرد. در همان جلسه به آنها اعتراض کردم و گفتم: «من اینجا هستم چون مادرم من را به اینجا رسانده است. حتی اگر صد بار دیگر هم موافقت نشود، من درس می‌خواهم بخوانم، نه اینکه صرفاً تخصص بگیرم.» در نهایت تصمیم گرفتم کناره‌گیری کنم و تا زمانی که مادرم زنده بود، در کنار او باشم.

رئیس جمهور تصریح کرد: همسرم نیز در آن زمان همراه من بود و با همین نگاه و دیدگاه، در کنار مادرم حضور داشتیم تا اینکه ایشان فوت کردند. نگاه من در زندگی خانوادگی و روابط شخصی همیشه بر پایه احترام و ارزش برابر استوار بوده است. هیچ‌گاه تصور نمی‌کنم که یک زن کمتر از یک مرد باشد.

وی متذکر شد: در دوران تحصیل، همسرم و من در دانشگاه فعالیت می‌کردیم. دانشگاه محلی بود که ایده‌ها و ذهن‌های دانشجویان شکل می‌گرفت؛ دانشجویانی که در پی ساختن فردای کشور بودند. دانشگاه مکانی بود برای پرورش انسان‌هایی که می‌خواستند به جامعه خدمت کنند و تغییر ایجاد نمایند. بنابراین انتخاب همسر و زندگی مشترک من نیز بر اساس همین نگاه و ارزش‌ها شکل گرفت.

پزشکیان در ادامه گفت: زنان سازندگان جامعه و سازندگان آینده کشور هستند و نباید جایگاه زنان در جامعه را نادیده گرفت.

وی در ادامه، گفت: بنده و همسرم همیار و کمک همدیگر بودیم. حین تحصیل، ما چهار فرزند داشتیم، اما هم من و هم همسرم در امتحانات جزو نفرات برتر کشور شدیم. یعنی این‌طور نبود که با چهار فرزند تنبل باشیم یا سهمیه‌ای استفاده کرده باشیم. در آزمون برد تخصصی من نفر دوم ایران شدم و ایشان نفر اول ایران شد. یعنی همان کسانی که با چهار فرزند به این موفقیت رسیدند.

پزشکیان تاکید کرد: این روند در وجود زنان و نوع زندگی آن‌ها و اثرگذاری‌شان کاملاً مشخص است و باوری است که ما نسبت به خانم‌ها و مادران داریم و چیزی نیست که بخواهیم انکار کنیم.

رئیس جمهور یادآور شد: زمانی که ما دانشجو بودیم، می‌گفتند زنان نمی‌توانند جراحی کنند. ما در برابر این محدودیت ایستادیم و اجازه ندادیم چنین تفکری ادامه پیدا کند. گفته می‌شد که فقط مردان می‌توانند جراحی کنند، اما ما معتقد بودیم زنان نیز می‌توانند، ما این محدودیت‌ها را نپذیرفتیم و با قدرت ایستادیم.

پزشکیان تاکید کرد: باور ما این است که زنان، مردان را می‌سازند نه مردان زنان را. زن می‌تواند آینده یک کشور را به درستی ترسیم کند، تفکر و آینده جامعه را در فرزندان، همسر و اطرافیان خود شکل دهد. اگر من توانستم با مشکلات کنار بیایم و کارهای بسیاری انجام دهم، این تنها با همراهی و همیاری همسرم امکان‌پذیر بوده است.

رئیس جمهور درباره اهمیت عمل صالح و نقش زنان در تربیت نسل و توسعه کشور اظهار کرد: در قرآن آیات بسیاری وجود دارد که بر عمل صالح و اهمیت علم و ایمان تأکید می‌کند. در یکی از آیات آمده است: «مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحࣰا مِّن ذَکَرٍ أَوۡ أُنثَیٰ وَهُوَ مُؤۡمِنࣱ»؛ و در آیه دیگری آمده «ربَّ زِدْنِی علماً وَ عَمَلاً صالحاً و الحِقنی بالصّالِحین»، کسی که عمل صالح انجام می‌دهد، انسانی عالم و توانمند است.

وی افزود: خداوند در قرآن می‌فرماید: «من عمل صالحاً» یعنی کسی که آگاهانه، با مهارت، علم و توانمندی عمل می‌کند و با ایمان و باور این عمل را به اجرا می‌گذارد، حیات طیبه‌ای خواهد داشت و اجر خود را دریافت خواهد کرد. حیات طیبه با علم، دانایی، توانایی و ایمان شکل می‌گیرد و این ایمان و باور قادر است جامعه را دگرگون کند. هر کسی، چه مرد و چه زن، اگر بر این اساس حرکت کند، می‌تواند حیات طیبه‌ای را به دست آورد.

رئیس جمهور بیان کرد: اگر در جامعه مشکل داریم، به این دلیل است که راه درست را نرفته‌ایم. فرقی بین زن و مرد وجود ندارد؛ زن در هر جایگاهی می‌تواند حضور داشته باشد و اثرگذار باشد. من که امروز اینجا ایستاده‌ام، اگر مادرم نبود، اگر تربیت و لطافتی که او در ذهن من ایجاد کرد، نبود، امروز من چیز دیگری بودم. مادرم من را به اینجا رساند و این را باید بدانم.

وی ادامه داد: خواهران، مادران و زنانی که حتی در پشت صحنه فعالیت می‌کنند، اثرشان در جامعه و در تربیت انسان‌ها قابل مشاهده است. ما نسبت به همه زنان و مادران سر تعظیم فرود می‌آوریم و معتقدیم که زنان، سازندگان آینده کشور هستند و می‌توانند نسل جوان، همسران و فرزندان خود را شکل دهند و اصلاح کنند. اگر مردان به سمت خطا بروند، زنان می‌توانند با همراهی و هدایت خود، آنها را به مسیر درست هدایت کنند. حضور زن و همراهی او در رشد و ارتقای مردان بسیار ارزشمند و اثرگذار است.

پزشکیان در پایان گفت: من امروز را خدمت زنان جامعه تبریک می‌گویم و امیدوارم که تلاش، نگاه بلند و حضور زنان بتواند کشورمان را به جایگاهی برساند که الگو و نمونه در منطقه باشد.