پیام وزیر ورزش به کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی»

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، متن پیام احمد دنیامالی به شرح زیر است:

به نام خداوند دانا و توانمند

فرزندان برومند ایران اسلامی،

جوانان توان‌یاب و روشن‌دل کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی»

حضور شما در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان جلوه‌ای از تلاش مستمر، پشتکار و تعهد فنی است. با تمرین‌های منظم و رعایت اصول حرفه‌ای، نماینده‌ای شایسته برای ورزش پارالمپیک ایران بودید و بار دیگر نشان دادید که موفقیت، نتیجه ایمان به توانایی‌ها و تمرکز در مسیر دشوار است.

کسب ۷۶ مدال طلا، ۹۶ نقره و ۹۰ برنز کسب کند و در جایگاه دوم رده‌بندی مدال‌ها، در حالی که بیشترین تعداد مدال در میان تمامی کشورها ۲۶۲ مدال به کاروان ایران اسلامی تعلق گرفت، نشان از سطح بالای آمادگی، استقامت و روحیه رقابتی شما دارد. هر مدال، روایتگر ساعت‌ها تمرین، صبر و تعهد به ارتقای ورزش کشور است.

برای من مایه خوشحالی بود که برخی رقابت‌های شما را از نزدیک شاهد بودم و تلاش خستگی‌ناپذیرتان برای اهتزاز پرچم مقدس کشورمان را نظاره کردم.

بی‌تردید شما سرمایه‌های گران‌بهای ورزش ایران و امیدهای روشن فتح قله‌های آینده پارالمپیک هستید و مسیر پیش‌رو، الگویی ماندگار برای نسل‌های بعد خواهد بود.

همچنین لازم می‌دانم از کمیته ملی پارالمپیک و تمامی فدراسیون‌های مرتبط که زمینه آماده‌سازی و موفقیت کاروان را فراهم کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. همکاری و حمایت شما بخش مهمی از این موفقیت بزرگ بود.

برای یکایک شما، تداوم موفقیت، سلامت، انگیزه و درخشش روزافزون آرزو می‌کنم.