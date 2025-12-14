پیام وزیر ورزش به کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی»

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، متن پیام احمد دنیامالی به شرح زیر است:
به نام خداوند دانا و توانمند
فرزندان برومند ایران اسلامی،
جوانان توانیاب و روشندل کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی»
حضور شما در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان جلوهای از تلاش مستمر، پشتکار و تعهد فنی است. با تمرینهای منظم و رعایت اصول حرفهای، نمایندهای شایسته برای ورزش پارالمپیک ایران بودید و بار دیگر نشان دادید که موفقیت، نتیجه ایمان به تواناییها و تمرکز در مسیر دشوار است.
کسب ۷۶ مدال طلا، ۹۶ نقره و ۹۰ برنز کسب کند و در جایگاه دوم ردهبندی مدالها، در حالی که بیشترین تعداد مدال در میان تمامی کشورها ۲۶۲ مدال به کاروان ایران اسلامی تعلق گرفت، نشان از سطح بالای آمادگی، استقامت و روحیه رقابتی شما دارد. هر مدال، روایتگر ساعتها تمرین، صبر و تعهد به ارتقای ورزش کشور است.
برای من مایه خوشحالی بود که برخی رقابتهای شما را از نزدیک شاهد بودم و تلاش خستگیناپذیرتان برای اهتزاز پرچم مقدس کشورمان را نظاره کردم.
بیتردید شما سرمایههای گرانبهای ورزش ایران و امیدهای روشن فتح قلههای آینده پارالمپیک هستید و مسیر پیشرو، الگویی ماندگار برای نسلهای بعد خواهد بود.
همچنین لازم میدانم از کمیته ملی پارالمپیک و تمامی فدراسیونهای مرتبط که زمینه آمادهسازی و موفقیت کاروان را فراهم کردند، صمیمانه تقدیر و تشکر کنم. همکاری و حمایت شما بخش مهمی از این موفقیت بزرگ بود.
برای یکایک شما، تداوم موفقیت، سلامت، انگیزه و درخشش روزافزون آرزو میکنم.
