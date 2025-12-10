  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

سیفی: استفاده از اتوبوس‌های شهری یزد فردا رایگان است

یزد_ رئیس شورای اسلامی شهر یزد از تصویب نهایی رایگان شدن کامل ناوگان اتوبوسرانی شهری در روز پنجشنبه برای عموم شهروندان یزدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی، صبح چهارشنبه در دویست و هشتاد و یکمین جلسه علن، شورا در حالی که پیشتر سازمان حمل‌ونقل خبر رایگان بودن خدمات ناوگان شهری را برای بانوان به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) اعلام کرده بود، اظهار داشت: با مصوبه شورای شهر یزد این خدمت فردا پنجشنبه به مناسبت روز مادر و روز زن برای همه اقشار جامعه رایگان شد.

وی با تبریک میلاد حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: همه مردم و به‌ویژه بانوان می‌توانند در این روز از کلیه خطوط و ناوگان اتوبوس‌رانی شهر به صورت کاملاً رایگان استفاده کنند.

سیفی این تصمیم را در راستای تأکید بر ارزش‌های اسلامی دانست و گفت: جامعه ایرانی سرشار از الگوهای بی‌بدیل است و بانوان ما باید با تاسی به سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، ارزش‌های والای جامعه را حفظ کرده و در حفظ دستاوردهای خود کوشا باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد همچنین به مناسبت دیگری در این روز اشاره کرد و افزود: امروز سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ نهادی که نقش محوری در هدایت علمی و فرهنگی کشور بر عهده دارد و امید است با تصمیمات کلان خود، مسیر فرهنگی سالم و درستی را برای کشور رقم بزند.

