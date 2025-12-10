به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی، صبح چهارشنبه در دویست و هشتاد و یکمین جلسه علن، شورا در حالی که پیشتر سازمان حمل‌ونقل خبر رایگان بودن خدمات ناوگان شهری را برای بانوان به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) اعلام کرده بود، اظهار داشت: با مصوبه شورای شهر یزد این خدمت فردا پنجشنبه به مناسبت روز مادر و روز زن برای همه اقشار جامعه رایگان شد.

وی با تبریک میلاد حضرت زهرا (س)، اظهار کرد: همه مردم و به‌ویژه بانوان می‌توانند در این روز از کلیه خطوط و ناوگان اتوبوس‌رانی شهر به صورت کاملاً رایگان استفاده کنند.

سیفی این تصمیم را در راستای تأکید بر ارزش‌های اسلامی دانست و گفت: جامعه ایرانی سرشار از الگوهای بی‌بدیل است و بانوان ما باید با تاسی به سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، ارزش‌های والای جامعه را حفظ کرده و در حفظ دستاوردهای خود کوشا باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد همچنین به مناسبت دیگری در این روز اشاره کرد و افزود: امروز سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ نهادی که نقش محوری در هدایت علمی و فرهنگی کشور بر عهده دارد و امید است با تصمیمات کلان خود، مسیر فرهنگی سالم و درستی را برای کشور رقم بزند.