به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی اعتباری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت نظارت نزدیک بر پروژه‌های تأثیرگذار شهری گفت: یکی از رویکردهای اصلی کمیسیون، پیگیری مستمر برای رفع موانع و تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی است..

وی درباره پروژه بلوار امام‌محمدباقر (ع) در منطقه دو اظهار کرد: این محور که میدان قرآن را به بلوار آیت‌الله مدرس متصل می‌کند، نقش مهمی در کاهش ترافیک خیابان کاشانی خواهد داشت. حدود ۷۰ درصد تملکات آن انجام شده و پروژه در چند فاز پیش‌بینی شده که دو تا سه فاز آن زیرسازی شده است.

اعتباری با بیان اینکه یک تا دو مورد از تملکات مشکل‌دار این پروژه تعیین‌تکلیف شده، افزود: این طرح ظرف ده روز آینده دوباره فعال خواهد شد و امیدواریم تا دهه فجر آماده بهره‌برداری شود.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد در ادامه به پروژه خیابان آیت‌الله سیدجواد حیدری (کوچه‌بیوک) در بافت تاریخی اشاره کرد و گفت: این مسیر، بلوار پاکنژاد را به خیابان مطهری متصل می‌کند و بخش‌هایی از آن در سال‌های گذشته تملک، زیرسازی و آسفالت شده است.

وی با اشاره به وجود یک گود ۹ متری با مساحت حدود پنج هزار مترمربع در میانه این مسیر افزود: شهرداری موظف شده ظرف دو هفته آینده طرح نهایی سامان‌دهی این گود را ارائه کند که احتمالاً شامل ایجاد فضای سبز و احداث بلوار خواهد بود.

اعتباری در پایان تأکید کرد: پروفیل طولی مسیر مصوب شده و امیدواریم ظرف ده روز آینده این پروژه چندساله نیز تعیین‌تکلیف و گره عمرانی آن باز شود.