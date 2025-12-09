به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید ناصر حیدری ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای گسترش فرهنگ ایثار و پاسداشت خدمات شهدای علمی کشور، بخشی از بلوار دانشگاه یزد به نام شهید دکتر اکبر مطلبیزاده نامگذاری شد. این اقدام به پیشنهاد مشترک رؤسای دانشگاه یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی و دانشگاه آزاد اسلامی و با تصویب شورای اسلامی شهر یزد انجام گرفت.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد، با اشاره به اهمیت این نامگذاری گفت: شهید دکتر مطلبیزاده یکی از چهرههای برجسته علمی و فرهنگی کشور و از دانشمندان هستهای این دیار بود؛ اختصاص نام ایشان به این بلوار، ادای دینی کوچک به مقام والای اوست.
حیدری ادامه داد: این دانشمند نخبه در نخستین ساعات جنگ دوازدهروزه با رژیم صهیونیستی به مقام شامخ شهادت نائل شد؛ شهادتی که ریشه در مجاهدت علمی، روحیه خدمترسانی و حضور فعال وی در عرصه پشتیبانی علمی داشت و برگ زرینی در کارنامه ایثار نخبگان علمی ایران اسلامی رقم زد.
وی با بیان اینکه بخشی از بلوار دانشگاه، حد فاصل میدان عالم تا چهارراه پژوهش، به نام شهید دکتر اکبر مطلبیزاده نام گرفت افزود: نامگذاری معابر به نام شهدا اقدامی نمادین و مؤثر برای زنده نگه داشتن یاد آنان و پیوند جامعه علمی با فرهنگ ایثار و شهادت است. فعالیتهای علمی و فرهنگی شهید دکتر مطلبیزاده، یاد و نام او را برای همیشه در حافظه علمی کشور جاودانه ساخته است.
