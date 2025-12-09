به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی صبح سهشنبه در جمع با خبرنگاران با اشاره به جایگاه یزد در عرصه هوشمندسازی شهری اظهار کرد: خوشبختانه شهر یزد در زمره چهار شهر هوشمند کشور قرار گرفته است. پس از تهران، مشهد و اصفهان، یزد چهارمین شهری است که در مسیر هوشمندسازی به دستاوردهای قابل توجهی رسیده است.
وی افزود: در مجموعه شهری یزد یک سیستم یکپارچه شهری راهاندازی شده که شامل سامانههای متعددی است. این سامانهها همه خدمات مورد نیاز شهروندان را بهصورت هوشمند و نرمافزاری ارائه میدهد.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به سامانههای فعال این شهر خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۲ سامانه مختلف در یزد فعال شده و شهروندان از خدمات آن بهرهمند هستند. بهعنوان نمونه، در حوزه حملونقل عمومی، اتوبوسهای خط واحد از طریق سیستم هوشمند قابلیت نمایش مسیر حرکت، ساعت رسیدن و فاصله زمانی تا ایستگاه را دارند.
وی افزود: در سامانه ۱۳۷ نیز شهروندان میتوانند مشکلات شهری خود را ثبت کنند. درخواستها به اطلاع مسئولان مربوطه میرسد و پاسخ آن نیز از همان طریق در اختیار مردم قرار میگیرد.
سیفی درباره مدیریت پسماند گفت: در سامانه پسماند خشک، مردم با تماس تلفنی درخواست جمعآوری زباله خشک خود را ثبت میکنند. شرکت متولی این کار، زبالههای خشک را جمعآوری کرده و حساب شهروندی افراد را شارژ میکند تا از اعتبار آن در برخی مراکز شهری مانند بوستانها و مجموعه تفریحی پارک شهر شادی استفاده کنند.
وی ادامه داد: در سامانه نامگذاری معابر نیز شهروندان میتوانند پیشنهادهای خود درباره نام خیابانها و معابر را بهصورت آنلاین ثبت کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد افزود: همچنین سامانه جدیدی در سازمان آرامستانهای یزد فعال شده است که از طریق آن شهروندان میتوانند نام متوفیان را جستوجو کرده، مکان دقیق قبر را روی نقشه مشاهده و حتی بهصورت مجازی فاتحه قرائت کنند.
سیفی با اشاره به توسعه خدمات هوشمند شهرداری گفت: توسعه ۱۰ سامانه جدید در دستور کار قرار دارد و بیشتر مراحل اجرایی آنها به پایان رسیده است. این سامانهها تا پایان سال به مجموعه خدمات هوشمند شهر افزوده خواهند شد.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد یکی از طرحهای جدید را راهاندازی شبکه مجازی «شمیم» عنوان کرد و اظهار داشت: شبکه شمیم در بستر شبکه مجازی یزد من فعالیت میکند و به نوعی تلویزیون شهری خانگی بهشمار میرود. با راهاندازی این شبکه، مردم میتوانند جلسات شهرداری و شورای شهر را بهطور زنده مشاهده و بر عملکرد مدیران شهری نظارت کنند.
وی ادامه داد: از طریق این شبکه، اطلاعرسانی اخبار، پخش برنامههای شورا و شهرداری، میزگردهای تخصصی با نمایندگان محلات و آموزشهای شهروندی انجام خواهد شد.
سیفی تصریح کرد: شبکه مجازی شمیم، پس از شبکه شهروندی تیوی تهران، دومین شبکه شهروندی کشور خواهد بود و این افتخار بزرگی برای مردم یزد است.
وی در پایان تأکید کرد: یزد در این دوره با جدیت وارد مسیر هوشمندسازی شهری شده است و تلاش میکنیم با توسعه شبکهها و سامانههای جدید، جایگاه این شهر را در سطح ملی ارتقا دهیم.
