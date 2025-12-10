  1. استانها
نوری: دانشجویان مهارت مدیریتی و رسانه‌ای بیاموزند

بجنورد- استاندار خراسان‌شمالی گفت: دانشجویان علاوه بر تحصیل رشته تخصصی، باید مهارت‌های مدیریتی و سواد رسانه‌ای کسب کنند تا در عرصه‌های مدیریتی موفق باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح چهارشنبه در آیین جشن دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد که در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: نقش دانشجویان در شکل‌دهی آینده کشور بسیار مهم است و نگاه مدیران به دانشجویان حساس و فاخر است.

وی تصریح کرد: دانشجویان دختر نیز رسالتی بالاتر دارند و باید در هر زمینه‌ای پیشرو و نمونه باشند.

استاندار خراسان‌شمالی با بیان اینکه مدرک تحصیلی به تنهایی کافی نیست، افزود: علاوه بر یادگیری رشته تخصصی، دانشجویان باید مهارت‌های مدیریتی و سواد رسانه‌ای را نیز فرا بگیرند تا در جریانات مدیریتی موفق باشند.

نوری یادآور شد: دانشگاه کوثر همچنان با مشکلات زیرساختی از جمله کمبود خوابگاه و فضاهای آموزشی مواجه است، اما تلاش‌ها برای رفع این مشکلات ادامه دارد و با همکاری دستگاه‌ها به زودی برطرف خواهد شد.

وی در پایان گفت: دانشجویان جوان باید ارزش این سرزمین را بر دوش بگیرند و با بالندگی، پویایی و خلاقیت خود آینده‌ای روشن برای کشور رقم بزنند.

