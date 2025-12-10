به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح چهارشنبه در آیین جشن دانشجویان دانشگاه کوثر بجنورد که در سالن آمفیتئاتر دانشگاه برگزار شد، اظهار کرد: نقش دانشجویان در شکلدهی آینده کشور بسیار مهم است و نگاه مدیران به دانشجویان حساس و فاخر است.
وی تصریح کرد: دانشجویان دختر نیز رسالتی بالاتر دارند و باید در هر زمینهای پیشرو و نمونه باشند.
استاندار خراسانشمالی با بیان اینکه مدرک تحصیلی به تنهایی کافی نیست، افزود: علاوه بر یادگیری رشته تخصصی، دانشجویان باید مهارتهای مدیریتی و سواد رسانهای را نیز فرا بگیرند تا در جریانات مدیریتی موفق باشند.
نوری یادآور شد: دانشگاه کوثر همچنان با مشکلات زیرساختی از جمله کمبود خوابگاه و فضاهای آموزشی مواجه است، اما تلاشها برای رفع این مشکلات ادامه دارد و با همکاری دستگاهها به زودی برطرف خواهد شد.
وی در پایان گفت: دانشجویان جوان باید ارزش این سرزمین را بر دوش بگیرند و با بالندگی، پویایی و خلاقیت خود آیندهای روشن برای کشور رقم بزنند.
نظر شما