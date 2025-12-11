نوری: رفع فوری مشکلات کارخانه سیمان بجنورد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری صبح پنجشنبه در بازدید از بخشهای مختلف کارخانه سیمان بجنورد، شامل خطوط تولید، واحد کنترل کیفیت و محوطههای ذخیره مواد، ضمن بررسی میدانی وضعیت موجود، بر ضرورت رسیدگی فوری به مشکلات این واحد صنعتی تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت صنعت سیمان در توسعه اقتصادی استان، اظهار کرد: پایداری تولید و فعال ماندن واحدهای صنعتی از اولویتهای اصلی مدیریت استان است و همه دستگاهها باید برای برطرف کردن موانع موجود همکاری کنند.
استاندار خراسان شمالی افزود: بهبود زیرساختها، نوسازی تجهیزات و تأمین پایدار مواد اولیه از اقداماتی است که باید در برنامه کاری قرار گیرد.
به گفته وی، کمبود مواد اولیه، فرسودگی برخی تجهیزات و نیاز به توسعه زیرساختهای تولید از مهمترین چالشهایی بود که مدیران کارخانه در این بازدید مطرح کردند.
نوری با تأکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل مشکلات قابلحل با توقف فعالیت یا کاهش ظرفیت مواجه شود، دستگاههای اجرایی را ملزم کرد مسائل مطرحشده را پیگیری و گزارش اقدامات اصلاحی را ارائه کنند.
