دختر بجنوردی نخستین طلای پاراتنیس را ثبت کرد

بجنورد- دختر ورزشکار بجنوردی با سه پیروزی پیاپی در رقابت‌های پاراآسیایی جوانان، نخستین مدال طلای پاراتنیس روی میز ایران را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان مسابقات پاراتنیس روی میز صبح امروز با درخشش نماینده ایران در کلاس ۷ پیگیری شد.

زهرا نمازی، ملی‌پوش بجنوردی پاراتنیس روی میز، در رقابت‌های پاراآسیایی جوانان به مدال طلا دست یافت.

وی در دیدار نهایی برابر «میرا پریانکا» از هند با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

این ورزشکار روز گذشته نیز با شکست رقبایی از قزاقستان و تایلند دو پیروزی ارزشمند کسب کرده بود و امروز با سومین برد، بر سکوی نخست ایستاد.

