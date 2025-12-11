دختر بجنوردی نخستین طلای پاراتنیس را ثبت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان مسابقات پاراتنیس روی میز صبح امروز با درخشش نماینده ایران در کلاس ۷ پیگیری شد.
زهرا نمازی، ملیپوش بجنوردی پاراتنیس روی میز، در رقابتهای پاراآسیایی جوانان به مدال طلا دست یافت.
وی در دیدار نهایی برابر «میرا پریانکا» از هند با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.
این ورزشکار روز گذشته نیز با شکست رقبایی از قزاقستان و تایلند دو پیروزی ارزشمند کسب کرده بود و امروز با سومین برد، بر سکوی نخست ایستاد.
