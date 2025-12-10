به گزارش خبرنگار مهر، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: خط سفید و فیلترینگ دو روی سکه هستند و جدای از هم نیستند.

وی افزود: آقای پزشکان از روز اولی که آمدند برنامه‌ریزی کردند و تاکید داشتند که فیلترینگ باید برداشته شود. در این خصوص تلاش مضاعفی را شروع کردند و با شورای عالی فضای مجازی جلساتی مطرح شد و همینطور سران قوا این موضوع طرح شد. لازم است یک نفر توضیح دهد که فلسفه فیلترینگ چه چیزی است؟ آیا باعث می‌شود که مردم کمتر در فضای مجازی حضور داشته باشند؟ در حال حاضر ۸۰ درصد مردم ایران فیلترشکن نصب کردند و با نصب آن ضایعات و ضررهای مربوط به آنچه که موافقین فیلتری مطرح می‌کنند، عملاً وجود دارد.

حضرتی بیان کرد: علاوه بر اینکه خود دستگاه یا برنامه نرم‌افزار فیلترشکن یک مشکل مضاعف برای مردم هم ایجاد می‌کند و علاوه بر آن تمام سیستم مخابرات را دارد خراب می‌کند، لذا هزاران عیب دارد و واقعاً لازم است کسی بیاید در این خصوص توضیح بدهد.

وی ادامه داد: دوستان ما در شورای عالی فضای مجازی همچنان؛ مخصوصاً عزیزانی که شخصیت‌های حقیقی هستند، آنها نظرات دیگری دارند که برایشان محترم است و روی نظرات‌شان هم اصرار دارند. در یک جلسه‌ای بعد از کلی بحث و جدل، جمع‌بندی رسید به اینجا که مشکل فیلتر واتساپ و بخشی از گوگل حل شد، همچنین فیلتر یوتیوب در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تا حدودی حل شد، ولی روی بقیه پلتفرم‌ها و سکوها همچنان ایستادگی کردند و امیدوارم که همچنان تلاش‌های آقای رئیس‌جمهور همینطور که ادامه دارد، تا یک ماه آینده ما شاهد یک قدم مثبت دیگری هم باشیم.

حضرتی عنوان کرد: من خیلی امیدوارم که این اتفاق بیفتد و شما از من به‌عنوان یک خبر داشته باشید. در عین حال تلاش دولت در این مسیر است. یعنی دولت اولاً نمی‌خواهد کار به درگیری و دعوا و مرافعه برسد زیرا مردم به اندازه کافی گرفتاری و مشکلات دارند و آقای پزشکان نه سیاستش این است و نه می‌خواهد که کار با دعوا پیش ببرد زیرا اوضاع مملکت هم اجازه این موضوع را نمی‌دهد.

وی افزود: تلاش رئیس جمهور این است که از کانال خودش، از مسیر خودش، به شکل طبیعی با بحث‌های مختلف و مستمری که با دوستان دارند، موضوع ان‌شاءالله حل بشود و آن دوستان موافق فیلترینگ هم قانع بشوند که باید سکوهایی را آزاد کنند، تا هم مردم مجبور نشوند فیلترشکن نصب بکنند و پول اضافی بدهند و هم برای تعدادی فیلترشکن‌فروش یک بازاری ایجاد نشود که رقمش بسیار بالاست. هرچند آنها هم قطعاً در این ماجراها بی‌نقش نیستند، لذا امیدوارم که قضیه ان‌شاءالله دوستانه حل بشود و مردم ما بیشتر از این مورد اذیت و آزار قرار نگیرند.