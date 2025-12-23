به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی در هشتمین جلسه «شورای مشاوران نسل زد» شورای اطلاعرسانی دولت که در یکی از کافههای تهران برگزار شد، گفت: از برگزاری این جلسات و تداوم آنها خرسندم؛ این جلسات باید ادامه پیدا کند تا به نتایج بهتری برسیم.
وی ضمن تأکید بر تداوم این جلسات، تصریح کرد: مایه افتخار است که شما عزیزان با علاقه و انگیزه در این جلسات حضور پیدا کردید و وارد یک داستان بزرگ شدهاید. در این جمع تعدادی از جوانان جمع هستید و برای تحت پوشش قرار دادن و سازماندهی تعداد زیادی از جوانان «نسل زد» برنامهریزی میکنید.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با اشاره به هدف «شورای مشاوران نسل زد» گفت: اگر اهداف را خوب ببینیم و تعریف کنیم، متناسب با آن قدمهای خود را محکمتر برمیداریم.
حضرتی با بیان اینکه صبوری مسئله مهمی است، تصریح کرد: روز اول به همه شما گفتم که کار سیاست، فعالیت اجتماعی، اقتصادی و علمی نیازمند صبوری است؛ کاری که در حال انجام آن هستیم بسیار سخت است. کسی که اهداف بلندمدت میخواهد، باید سختیهای بسیاری را تحمل کند و صبر بالایی داشته باشد.
وی در ادامه به اهمیت کار گروهی اشاره کرد و گفت: وقتی یک نفر به تنهایی کار میکند، یعنی خودش به تنهایی پیش میرود، اما وقتی تعداد افزایش پیدا کند به دلیل تعدد سلیقه و نظر، کار سخت میشود؛ در نتیجه باید با تأمل به راهحل منطقی رسید.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با بیان اینکه یکی از آفاتی که ممکن است در کار گروهی و تشکیلاتی وجود داشته باشد، تکروی افراد است، اظهار کرد: انعطافپذیری نکته بسیار مهمی است که نباید آن را نادیده گرفت. تکروی ممکن است باعث شود تا یک جمع از هم فرو بپاشد.
حضرتی سوءظن، بدبینی و بدقولی را از دیگر آفات ممکن در کار گروهی دانست و با تأکید بر اینکه باید با یکدیگر برای اهداف بزرگتر تعامل کرد، گفت: پیشنهاد دارم تا افراد بزرگ و صاحبنظر نیز در این جلسات دعوت شوند تا از نظرات و ایدههای آنان استفاده شود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر صدای فعالیت شما بسیار خوب پخش شده است و بسیاری علاقهمند هستند که در این جلسات حضور پیدا کنند و مشورت دهند. این موضوع یک نعمت الهی است.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت به کمیتههای شورای «مشاوران نسل زد» اشاره و تصریح کرد: بعد از اینکه شما جوانان از ظرفیتهای خود و دیگران آگاه شدید، باید به سمت فعال کردن کمیتهها پیش بروید و از ظرفیت موجود در این کمیتهها استفاده کنید.
حضرتی خاطرنشان کرد: باید بر اساس هدفی که داریم برنامهریزی کنیم؛ کار شما بسیار بزرگ و سخت است.
وی با تأکید بر پیدا کردن عیبها و مشکلات موجود و راهحل آنها، گفت: از کوچکترین اقدامات برای تحقق اهدافمان دریغ نخواهیم کرد. جامعه باید ببیند که جوانان وطنپرست هستند و دغدغه حل مشکلات کشور را دارند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت افزود: «شورای مشاوران نسل زد» باید از لحاظ کمی و کیفی توسعه پیدا کند. در این جلسات مطالب مهم و بسیاری مطرح میشود که باید نظاممند شود؛ باید با صبر و شکیبایی پیش برویم. اگر با عجله پیش برویم و بخواهیم سریع به دستاورد خود برسیم، زود ناامید و خسته میشویم.
حضرتی تأکید کرد: باید به یکدیگر اعتماد کنیم و با استفاده از این اعتماد به سمت اهداف پیش برویم.
وی با بیان اینکه شما عزیزان تا به اینجا تصویر زیبایی از شورای مشاوران نسل زد ارائه دادهاید، اظهار کرد: شما با اقدامات خود میتوانید کاری کنید که عزیزانی که اهل تکروی هستند، بخشی از وقت خود را به این جمع اختصاص دهند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت گفت: باید مهارت و توانایی این نسل به رخ کشیده شود تا به این نتیجه برسیم که جوانان میتوانند در آینده کشور مؤثر باشند؛ اما این کار نیازمند صبر است و باید از عجله پرهیز کنیم.
حضرتی در پایان خاطرنشان کرد: صبر به معنای سکوت نیست، بلکه به معنای آماده شدن برای انجام کاری بزرگ و تحمل سختی است؛ هر کار عجولانهای میتواند به کارها آسیب بزند.
