۲ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۰۱

حضرتی: موفقیت در کار گروهی نیازمند انعطاف‌پذیری و اعتماد متقابل است

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: موفقیت در فعالیت‌های تشکیلاتی و کار گروهی مستلزم انعطاف‌پذیری، اعتماد متقابل و حرکت جمعی برای تحقق اهداف بلندمدت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی در هشتمین جلسه «شورای مشاوران نسل زد» شورای اطلاع‌رسانی دولت که در یکی از کافه‌های تهران برگزار شد، گفت: از برگزاری این جلسات و تداوم آن‌ها خرسندم؛ این جلسات باید ادامه پیدا کند تا به نتایج بهتری برسیم.

وی ضمن تأکید بر تداوم این جلسات، تصریح کرد: مایه افتخار است که شما عزیزان با علاقه و انگیزه در این جلسات حضور پیدا کردید و وارد یک داستان بزرگ شده‌اید. در این جمع تعدادی از جوانان جمع هستید و برای تحت پوشش قرار دادن و سازماندهی تعداد زیادی از جوانان «نسل زد» برنامه‌ریزی می‌کنید.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به هدف «شورای مشاوران نسل زد» گفت: اگر اهداف را خوب ببینیم و تعریف کنیم، متناسب با آن قدم‌های خود را محکم‌تر برمی‌داریم.

حضرتی با بیان اینکه صبوری مسئله مهمی است، تصریح کرد: روز اول به همه شما گفتم که کار سیاست، فعالیت اجتماعی، اقتصادی و علمی نیازمند صبوری است؛ کاری که در حال انجام آن هستیم بسیار سخت است. کسی که اهداف بلندمدت می‌خواهد، باید سختی‌های بسیاری را تحمل کند و صبر بالایی داشته باشد.

وی در ادامه به اهمیت کار گروهی اشاره کرد و گفت: وقتی یک نفر به تنهایی کار می‌کند، یعنی خودش به تنهایی پیش می‌رود، اما وقتی تعداد افزایش پیدا کند به دلیل تعدد سلیقه و نظر، کار سخت می‌شود؛ در نتیجه باید با تأمل به راه‌حل منطقی رسید.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با بیان اینکه یکی از آفاتی که ممکن است در کار گروهی و تشکیلاتی وجود داشته باشد، تک‌روی افراد است، اظهار کرد: انعطاف‌پذیری نکته بسیار مهمی است که نباید آن را نادیده گرفت. تک‌روی ممکن است باعث شود تا یک جمع از هم فرو بپاشد.

حضرتی سوءظن، بدبینی و بدقولی را از دیگر آفات ممکن در کار گروهی دانست و با تأکید بر اینکه باید با یکدیگر برای اهداف بزرگ‌تر تعامل کرد، گفت: پیشنهاد دارم تا افراد بزرگ و صاحب‌نظر نیز در این جلسات دعوت شوند تا از نظرات و ایده‌های آنان استفاده شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر صدای فعالیت شما بسیار خوب پخش شده است و بسیاری علاقه‌مند هستند که در این جلسات حضور پیدا کنند و مشورت دهند. این موضوع یک نعمت الهی است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به کمیته‌های شورای «مشاوران نسل زد» اشاره و تصریح کرد: بعد از اینکه شما جوانان از ظرفیت‌های خود و دیگران آگاه شدید، باید به سمت فعال کردن کمیته‌ها پیش بروید و از ظرفیت موجود در این کمیته‌ها استفاده کنید.

حضرتی خاطرنشان کرد: باید بر اساس هدفی که داریم برنامه‌ریزی کنیم؛ کار شما بسیار بزرگ و سخت است.

وی با تأکید بر پیدا کردن عیب‌ها و مشکلات موجود و راه‌حل آن‌ها، گفت: از کوچک‌ترین اقدامات برای تحقق اهدافمان دریغ نخواهیم کرد. جامعه باید ببیند که جوانان وطن‌پرست هستند و دغدغه حل مشکلات کشور را دارند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود: «شورای مشاوران نسل زد» باید از لحاظ کمی و کیفی توسعه پیدا کند. در این جلسات مطالب مهم و بسیاری مطرح می‌شود که باید نظام‌مند شود؛ باید با صبر و شکیبایی پیش برویم. اگر با عجله پیش برویم و بخواهیم سریع به دستاورد خود برسیم، زود ناامید و خسته می‌شویم.

حضرتی تأکید کرد: باید به یکدیگر اعتماد کنیم و با استفاده از این اعتماد به سمت اهداف پیش برویم.

وی با بیان اینکه شما عزیزان تا به اینجا تصویر زیبایی از شورای مشاوران نسل زد ارائه داده‌اید، اظهار کرد: شما با اقدامات خود می‌توانید کاری کنید که عزیزانی که اهل تک‌روی هستند، بخشی از وقت خود را به این جمع اختصاص دهند.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت گفت: باید مهارت و توانایی این نسل به رخ کشیده شود تا به این نتیجه برسیم که جوانان می‌توانند در آینده کشور مؤثر باشند؛ اما این کار نیازمند صبر است و باید از عجله پرهیز کنیم.

حضرتی در پایان خاطرنشان کرد: صبر به معنای سکوت نیست، بلکه به معنای آماده شدن برای انجام کاری بزرگ و تحمل سختی است؛ هر کار عجولانه‌ای می‌تواند به کارها آسیب بزند.

هادی رضایی

