به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: در مورد کمک و دستور گرهگشای سران محترم قوا برای تأمین ارز موردنیاز کالاهای اساسی و نهادههای دامی در کشور، باید بگویم که خوشبختانه باقیمانده عملیات و کارسازیهای لازم برای پرداخت بخشی از مطالبات انجام گرفت و دیروز نیز همکاری خوبی را تأمینکنندگان داشتند و به رویهای که تحت توزیع شدن همه کالاهای اساسی توسط دولت بود، در حقیقت با این موضوع همراهی کردند و ظرف امروز و فردا نیاز حداقل یک ماه که متعارف بود در سامانه بازارگاه، یعنی نیاز یکماهه مصرفکنندگان بخشهای دام و طیور بارگذاری میشود و عزیزان میتوانند برای واحدهای تولیدی خود استفاده بکنند.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: این نهادهها و کالاها تحت کلید دولت در حال توزیع است و لازم است به قیمتهای مصوب توجه بفرمایند. در مورد سامانه بازارگاه، هیچکس نبایستی از عدد معین و مشخصشده برای قیمت کالاها در بازارگاه حتی یک ریال بیشتر بپردازد و حق ندارد دریافت بکند؛ این خبری بود برای تولیدکنندگان عزیز و تداوم تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی در کشور که عرض کردم.
وی ادامه داد: طبیعتاً ما نمیگوییم بدون اشکال هستیم، حتماً کار ما ایراد و اشکالاتی هم دارد و میتواند مورد نقد نیز قرار بگیرد و از همه نقدها خصوصاً نقدهای سازنده استقبال میکنیم و از آنها استفاده میکنیم برای بهبود فرایندهای کاریمان و از همه تشکر میکنیم؛ شورای اسلامی و نمایندگان محترم که ناظر رسمی ما هستند. البته در مورد نکاتی که آقای دکتر قالیباف اشاره فرمودند در آن جلسه – و من شنیدم – آن نکته درستی بود. البته نقطه نقد به وزارت جهاد کشاورزی برنمیگردد، بلکه به کل ساختار و اصلاحاتی که در ادغامها و تفکیک وظایف اتفاق افتاده بود.
نوری قزلچه عنوان کرد: ایشان یک موضوعی را اشاره فرمودند که ما از یک طرف دنبال حمایت از تولید داخلی هستیم، ولی تولید خارجی را با یک ارز یکسوم یا یکچهارم قیمت میآوریم و عرضه میکنیم در کشور. خوب، تولیدکننده داخلی که نمیتواند با آن رقابت بکند؛ کاملاً نکته بسیار درست، دقیق و فنی بود.
وی بیان کرد: سؤال بعدیتان در مورد برنج؛ بله، با اصلاح ساختاری که در حوزه برنج اتفاق افتاد، در انتقال یارانه آن از اول زنجیره که برای واردکننده پرداخت میشود، در حقیقت این یارانه و اصلاح ساختار صورت گرفت که این یارانه در انتهای زنجیره به مصرفکننده پرداخت بشود. طبیعتاً ارز ترجیحی حذف شد و از اول آذرماه با ابلاغی که صورت گرفت طبیعی بود که قیمت در بازار به اصطلاح معاملات افزایش پیدا بکند و بنابراین است بر اساس آنچه که وزیر محترم کار گفته است وبرای سه دهک اتفاق افتاده است، برای دهکهای بعدی مابع التفاوت افزایش قیمت برنج از منظر تغییر نرخ تامین آنکه ارز ترجیحی است و عدد آن بالا رفته است، در کالابرگ برای مردم پرداخت کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت روزانه فراوردههای لبنی، تشریح کرد: این افزایش قیمت متاثر از چند موضوع است. وقتی شاخصهای قیمت در حوزه اقتصاد کلان افزایش مییابد و بهطور طبیعی همه بخشهای تولیدی از آن متاثر می شوند. کالاهای اساسی، نیاز روزانه و مصرفی مردم است و بلافاصله خودش را نشان میدهد. کالاهای اساسی و نهاده را در حوزه لبنیات تامین میکنیم که اثرش در قیمت تمامشده واحدهای تولیدی کمتر از ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد هزینهها با مابقی شاخصهای اقتصادی کشور تنظیم میشود.
نوری قزلچه گفت: تقاضایی که از سوی سازمان حمایت در حال انجام است تجدیدنظر در نرخ شیر خام قبلی است که همه معتقدند این رقم نیاز به اصلاح دارد و احتمالاً بزودی اصلاح صورت میگیرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت میوه داخلی نسبت به میوه وارداتی، اظهار داشت: نظارت های عمومی خود را ادامه میدهیم. در هفتههای اخیر نظارتها شدت یافته و حتی برای آنان که از ارز ترجیحی واردات استفاده نمیکنند، نظامی تعریف کردیم تا هرگونه که میخواهند عمل نکنند و در حد متعارف باشد. این نظارت عالیه در سطح عمدهفروشی و مبادی ورودی و در سطح خردهفروشی نیز سازمان حمایت و اصناف در تعیین قیمت و نظارت بر قیمت همکاری میکند. در هفتههای گذشته نظارتهایی که انجام شد، روند افزایشی را کنترل کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در خصوص توضیح نهادههای دامی توسط شرکت پشتیبانی امور دام، خاطرنشان کرد: این کار بیشتر به این دلیل بود که در آن سامانه، بازار تامینکنندگان اقدام میکرد. بعضاً سامانه با خالیفروشیها و بعضاً با تأخیر در عرضه کالا مواجه بود. همچنین بعضاً با افزایش قیمت به اشکال مختلف، به صورت پشت بارنامهای و پشت فاکتوری اینها دریافت میکردند، لذا برای اینکه همه موضوعات جمع شود و نهادههایی که با عرضه ترجیحی وارد شدهاند، بتواند به دست تولیدکننده برسد تا محصولات آنها هم با قیمتهای مشخص و منطقی به دست مصرفکننده برسد، این اصلاحات انجام گرفت.
نظر شما