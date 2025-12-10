پیرصالحی: تعداد پروانه های بهداشتی و آرایشی کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی گفت: هدف ما ایجاد شرایطی است که صنعت بتواند با سرعت و شفافیت بیشتری فعالیت کند و در مسیر توسعه گام بردارد.
وی با اشاره به چالشهای اقتصادی صنایع تولیدی، اظهار داشت: صنایع کشور در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارند و کاهش منابع ارزی فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است؛ در چنین شرایطی نقش سازمان غذا و دارو در تسهیل امور بیش از گذشته اهمیت دارد.
پیرصالحی به اقدامات سازمان غذا و دارو برای بهبود فرآیندهای صدور مجوزها اشاره کرد و گفت: از سال گذشته اصلاح و سامانهای سازی فرآیند صدور و تمدید پروانهها آغاز شده است. برای جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی، تمامی پروانهها به صورت خودکار برای ۶ ماه تمدید شدهاند تا سامانه جدید به طور کامل بهرهبرداری شود.
رئیس سازمان غذا و دارو، تعدد مجوزها و زمانبر بودن فرآیندها را از چالشهای جدی صنایع آرایشی و بهداشتی دانست و افزود: کاهش تعداد پروانهها در دستور کار قرار دارد. این اقدام با وجود کاهش درآمد سازمان، منافع ملی را از طریق رونق صنعت تأمین خواهد کرد.
وی همچنین بر استفاده از ظرفیت خالی کارخانههای تولیدی و توسعه تولید قراردادی تأکید و تصریح کرد: بیش از ۱۰۰۰ کارخانه فعال در این حوزه وجود دارد که بسیاری ظرفیت خالی دارند. تاکنون حدود ۶۰۰ واحد تولیدی دارای تأییدیه GMP شناسایی شدهاند و فهرست آنها به زودی منتشر خواهد شد تا شرکتهای دانشبنیان بدون سرمایهگذاری سنگین از امکانات تولید بهرهمند شوند.
پیرصالحی درباره مشکلات ناشی از ورود کالاهای سلامت از مسیرهای غیررسمی، گفت: هرچند این مسیرها در برخی حوزهها قابل توجیهاند، اما در حوزه سلامت خطرات جدی ایجاد میکنند. سازمان غذا و دارو در حال تدوین ضوابط و طراحی برچسبهای اصالت ویژه برای شفافیت و رهگیری این محصولات است.
نظر شما