استفاده از فناوری هوش مصنوعی در کنترل بیماری تب برفکی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کنار تمام مشکلاتی که دامداران کشور با آن دست و پنجه نرم میکردند، تب برفکی هم با سویهای جدید به مشکلات قبل اضافه شد و چالش صنعت دامپروری را دوچندان کرد.
بر اساس اعلام محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی فقط در تهران تب برفکی باعث تلفات ۱۷۰۰ رأس دام شده و ۵ هزار رأس نیز بهدلیل ابتلاء به این بیماری حذف شدند. بنا به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی تا ۱۵ آبان ماه ۲۲۰ هزار رأس دام به این سویه جدید بیماری آلوده شده بودند.
گزارشها حاکی از درگیری دامها در سایر استانها است. حمید بهنگار یک محقق در حوزه دانشبنیانها گفت: با استفاده از فناوریهای نوین، ابزاری مبتنی بر هوش مصنوعی و فراصوت طراحی شده است که میتواند بهعنوان مکمل واکسیناسیون و پروتکلهای بهداشتی، هم در پیشگیری و هم در تسریع روند بهبود دامهای بیمار نقشآفرینی کند.
به گفته وی، این دستگاه با بهرهگیری از فناوری فراصوت و پایش تغییرات رفتاری دام، امکان شناسایی اولیه علائم بیماری را فراهم میکند. تغییرات الگوی رفتاری دام به ویژه گاو شیری، نخستین نشانه آغاز بیماری است و این دستگاه با تحلیل دادهها و ارسال هشدار از طریق هوش مصنوعی، زمان بروز بیماری را بسیار زودتر از روشهای معمول تشخیص میدهد. سپس با ایجاد امواج فراصوت تولید شده به کمک هوش مصنوعی، بر هورمونهای دام تأثیر گذاشته و در دامهایی که هنوز مبتلا نشدهاند، مقاومت ایجاد میکند. همچنین در دامهای مبتلا به عنوان یک روش حمایتی، طول دوره درمان را تا ۶ روز کاهش میدهد و ریسک تلفات را تا حد ممکن کاهش میدهد.
این کارشناس توضیح داد: تشخیص زودهنگام بخش مهمی از روند درمان است و استفاده از این سامانه به دامدار اجازه میدهد پیش از شیوع بیماری، اقدامات پیشگیرانه یا درمانی را آغاز کند.
به گفته وی، فناوریهای مشابه در دنیا برای بخشهای کشاورزی، باغداری و پرورش آبزیان نیز مورد استفاده قرار میگیرد و این دستگاه نیز با هدف هوشمندسازی دامپروری داخلی طراحی شده است.
بهنگار تأکید کرد: این محصول بدون ایجاد مزاحمت برای دام و بدون نیاز به اتصال فیزیکی، رفتار حیوان را از فاصله مناسب رصد میکند. فناوری مذکور با هدف افزایش بهرهوری و کاهش خسارات ناشی از بیماریهای دامی توسعه یافته است.
