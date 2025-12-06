سالاری: دامداران جنوب کرمان در برابر شیوع تب برفکی هوشیار باشند

فرود سالاری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدارهای صادرشده از سوی نهادهای تخصصی دامپزشکی کشور اظهار داشت: برخی استان‌ها با موارد قطعی ابتلاء به سویه جدید تب برفکی مواجه شده‌اند و با توجه به ماهیت فوق‌العاده مسری این بیماری و خسارت‌های سنگین اقتصادی آن دامداران جنوب کرمان باید بیش از همیشه نسبت به نکات ایمنی حساس باشند.

وی با بیان بر اینکه هرگونه ورود دام آلوده حتی در مقیاس بسیار محدود می‌تواند خسارت‌های گسترده و غیرقابل جبرانی برای دامپروری منطقه به همراه داشته باشد، افزود: از این رو رعایت جدی مقررات بهداشتی و کنترل مبادی ورود دام امری ضروری است.

سالاری، با تأکید بر لزوم همکاری کامل دامداران با شبکه دامپزشکی جنوب کرمان مهم‌ترین توصیه‌های ابلاغ‌شده از سوی جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی جنوب کرمان گفت: پرهیز کامل از خرید، جابه‌جایی یا ورود دام زنده از استان‌هایی که موارد ابتلاء در آن‌ها گزارش شده است، انجام هرگونه انتقال یا جابه‌جایی دام فقط با اخذ مجوز کتبی و رسمی از اداره دامپزشکی مربوطه، کنترل دقیق ورود و خروج افراد خودروها و تجهیزات به دامداری‌ها و جلوگیری از حضور عوامل غیرضروری در محوطه‌های دامی، رعایت مستمر اصول بهداشتی، ضدعفونی دوره‌ای فضاها و تجهیزات و گزارش فوری هرگونه نشانه مشکوک از جمله لنگش، ترشحات دهانی، تاول یا زخم‌های دهانی و سم به نزدیک‌ترین مرکز دامپزشکی و … از ضروریات می‌باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان حفظ امنیت زیستی واحدهای دامداری و جلوگیری از ورود ویروس تنها راه مدیریت این سویه جدید دانست و بیان کرد: تجربه استان‌های درگیر نشان می‌دهد که سرعت انتقال سویه نوظهور به حدی بالاست که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند کل منطقه را درگیر کند.

وی گفت: از همه دامداران و بهره‌برداران حوزه دامپروری درخواست می‌شود ضمن هوشیاری کامل هرگونه مورد مشکوک را بی‌درنگ به شبکه دامپزشکی اطلاع دهند تا اقدامات کنترلی و واکنش سریع در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.