سید مرتضی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حوزه تأمین گوشت، اقدامات مؤثری انجام شده و اکنون یک واحد در میدان استقلال مشهد به‌صورت مستقیم گوشت گرم پاکستانی درجه یک را وارد و عرضه می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری مشهد افزود: علاوه بر گوشت گرم، مقادیر قابل‌توجهی گوشت منجمد گوسفندی و گاوی نیز با هماهنگی‌های انجام‌شده وارد شده و با قیمت‌های مناسب‌تری در بازار عرضه می‌شود.

به گفته وی، با وجود افزایش شدید قیمت گوشت گاوی بر اثر شیوع تب برفکی در کشور، تلاش شده گوشت وارداتی با نرخ‌هایی حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر از قیمت گوشت ایرانی به دست مصرف‌کننده برسد تا بخشی از فشار قیمتی موجود کاهش یابد.

حیدری درباره گوشت گوسفندی گفت: افزایش خاصی نداشتیم، اما برای تنظیم بازار حدود یک‌هزار تن گوشت منجمد گوسفندی مغولی و سه‌هزار تن گوشت بسته‌بندی با قیمت حدود ۵۳۰ هزار تومان در حال عرضه است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری مشهد همچنین وضعیت مرغ و تخم‌مرغ را در مشهد مناسب‌تر از میانگین کشور توصیف کرد و گفت: قیمت فعلی مرغ در این شهر پایین‌تر از نرخ مصوب است و تخم‌مرغ نیز نسبت به دیگر استان‌ها شرایط مطلوب‌تری دارد.