انعقاد قرارداد خرید و تولید ۵۷۰۰ اتوبوس در دوره ششم شهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، دور سوم نظارت ستادی از منطقه ۵ با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، محمد رضا پوریا فر شهردار منطقه ۵، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، معاونان و مدیران منطقه، ائمه جماعات، نخبگان و معتمدین محلات منطقه برگزار شد.

لطف الله فروزنده در این نظارت ستادی و در جمع نخبگان، ائمه جماعات و معتمدین محلات منطقه ۵ گفت: در مدیریت شهری آنچه از ابتدا مد نظر قرار گرفت ترسیم یک نقشه راه بر اساس مسئله محوری بود و توجه به حمل و نقل عمومی بر اساس همین مسئله محوری بوده است به گونه‌ای که نوسازی و تجهیز ناوگان اتوبوسرانی مورد توجه قرار گرفت.

فروزنده ادامه داد: تنها در دوره ششم مدیریت شهری انعقاد قرار داد خرید و تولید ۵۷۰۰ دستگاه اتوبوس منعقد شده که در حال حاضر ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی در شهر مشغول خدمت رسانی هستند و تا ۲۰۰۰ اتوبوس برقی دیگر نیز به پایتخت وارد خواهند شد. همچنین تولید اتوبوس‌ها توسط شرکت‌های داخلی در حال انجام است.

این در حالی است که تاکسی‌های برقی نیز در بخش‌های مختلف در حال ورود به پایتخت هستند و به مرور ۱۰ هزار تاکسی برقی وارد پایتخت خواهند شد.

فروزنده در ادامه با اشاره به بهره گیری از ظرفیت مشارکت عمومی و توان داخلی گفت: امروز مدیریت شهری توانسته مدلی موفق از بهره مندی ظرفیت مشارکت اجتماعی ارائه دهد چرا که می‌دانیم بدون مشارکت مردم شهر اداره نخواهد شد.

وی گفت: به عنوان نمونه پسماند امروز یکی از چالش‌های ابر شهرها در دنیا است و با اینکه در پایتخت اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری خوبی صورت گرفته اما باید بدانیم این چالش بدون مشارکت شهروندان و بدون تفکیک زباله از مبدا حل شدنی نخواهد بود.

وی ادامه داد: از طرفی مدیریت شهری مدلی موفق در تأمین کالاها در میادین میوه و تره بار ارائه داده و می‌توان این مدل را در تأمین کالاهای اساسی به کار گرفت و نیز سایر شهرها از تهران الگو برداری کنند.

در پایان این بخش از نظارت ستادی منطقه ۵ از انیمیشن رود دره فرحزاد که توسط شهرداری منطقه تولید شده بود رونمایی شد و نیز از خانواده شهید آرمان علی وردی و خانواده شهدا تقدیر به عمل آمد.

معاون شهردار تهران همچنین در بخش دیگری از نظارت ستادی با معاونان و مدیران منطقه دیدار کرد. در این بخش مردانی مدیر کل تحولات کالبدی شهرداری تهران و نیز حجت الاسلام کلاظمی مدیر کل تحولات نرم افزاری شهرداری تهران و سوداگر مشاور عالی معاونت هماهنگی و امور مناطق به ارائه گزارشی از وضعیت منطقه در حوزه‌های ذیربط پرداختند.

بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان محلات در مدیریت شهری

در این نظارت ستادی همچنین محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵ ضمن اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی شهروندان آگاه و متخصص در ارتقای کیفیت مدیریت محله‌ای، گفت: نخبگان هر محله، شناسنامه و ظرفیت‌های واقعی آن هستند و مدیریت شهری برای تصمیم‌سازی و اجرای طرح‌های اثرگذار، نیازمند بهره‌مندی از دیدگاه‌های کارشناسی آنان است.

پوریافر افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، در حوزه خدمات شهری، عملیات آسفالت‌ریزی به میزان ۶۰ هزار تن، ۲۵ هزار متر جدول‌گذاری و ۴۵ هزار متر مربع پیاده‌روسازی در سطح منطقه انجام شده است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بهبود حمل‌ونقل عمومی و روان‌سازی ترافیک، احداث سه پایانه تاکسی شهید آرمان علی وردی، شهران و شهرزیبا در مجاورت ایستگاه‌های مترو و همچنین بهره‌برداری از چندین پروژه تقاطع غیرهمسطح در محورهای اصلی مانند بزرگراه‌های شهید آبشناسان-جنت‌آباد و شهید همت-اشرفی اصفهانی را از جمله این اقدامات برشمرد و از احداث چند پروژه مشابه دیگر خبر داد.

شهردار منطقه ۵، گفت: با توجه به پتانسیل‌های موجود، ۷ مسیر گردشگری از جمله مسیر سرزندگی و مسیر گردشگری کن طراحی شده است تا بتوان از این ظرفیت‌ها به بهترین شکل استفاده کرد.