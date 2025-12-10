منیری: برخورد تریلی با پراید در محور گناباد منجر به فوت یک نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی منیری اظهار کرد: بر اساس اعلام مرکز EOC، مبنی بر حادثه برخورد یک دستگاه تریلی با خودروی سواری پراید در کیلومتر ۱۵ محور گناباد به قاین بلافاصله تیم امدادی هلال‌احمر پایگاه شهید علی حسینی نجم آباد گناباد به همراه یک دستگاه خودروی ست نجات به محل اعزام شد.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر خراسان رضوی بیان کرد: امدادگران پس از انجام عملیات رهاسازی، یک مصدوم را از داخل خودرو خارج کرده و برای ادامه درمان تحویل عوامل اورژانس دادند. در این حادثه متأسفانه یکی از سرنشینان خودرو در صحنه حادثه فوت شده بود که پس از رهاسازی، پیکر وی تحویل نیروهای انتظامی شد.