۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۷

واژگونی پراید در محور جنگل گلستان به گالیکش سه مصدوم بر جای گذاشت

گالیکش- معاون امداد و نجات این جمعیت هلال احمر گلستان گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور جنگل گلستان به گالیکش، عصر امروز سه نفر را راهی مراکز درمانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حاجیلری اظهار کرد: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) هلال‌احمر استان، گزارش وقوع این حادثه را پس از شهرک صنعتی در محور جنگل گلستان به گالیکش از اورژانس دریافت کرده است.

به گفته حاجیلری، بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک تیم امدادی دو نفره از پایگاه سه‌راهی گالیکش به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی افزود: در این سانحه سه نفر مصدوم شدند که عملیات امدادرسانی و انتقال آنان با همکاری نیروهای اورژانس ۱۱۵ انجام گرفت. دو نفر از مصدومان توسط اورژانس و یک مصدوم نیز توسط تیم امدادی هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون امداد و نجات هلال‌احمر استان همچنین درباره وضعیت یکی از مصدومان گفت: مصدوم منتقل‌شده توسط آمبولانس هلال‌احمر، دختر ۱۷ ساله‌ای بود که بر اثر شدت ضربه دچار تروما در ناحیه دست‌ها، کتف و پای چپ شده بود و برای تکمیل روند درمان به بیمارستان رسول اکرم (ص) کلاله انتقال یافت.

