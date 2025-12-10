احمدی نژاد: ۱۵۵ میلی متر بارش باران در آبدانان ثبت شد

احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش دریافتی میزان بارندگی‌های ثبت شده از اواخر وقت روز یکشنبه مورخ شانزدهم آذر ماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۹:۳۰ صبح روز جاری (چهارشنبه نوزدهم آذر ماه) در ایستگاه‌های مختلف استان، نشان از بارش‌های خوبی در مناطق گوناگون دارد.

وی بیان کرد: طبق این آمار، آبدانان با ثبت ۱۵۵.۷ میلی‌متربارش، پربارش‌ترین منطقه در این دوره زمانی بوده است. همچنین، ایستگاه‌های ایلام (فرودگاه) با ۱۲۸.۶ میلی‌متر و برتش با ۱۲۱.۴ میلی‌متر در رده‌های بعدی بیشترین میزان بارش قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، میزان کمترین بارندگی‌ها مربوط به ایستگاه مهران با تنها ۳۵.۴ میلی‌متر گزارش شده است.