دریافت 11 MB کد خبر 6684491 https://mehrnews.com/x39Q4c ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸ کد خبر 6684491 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۸ کنایه سنگین شهردار تهران به وضعیت بورس در دولت روحانی زاکانی شهردار تهران گفت: دهه ۹۰ مردم پول شان را در بورس بردند و کمرشان شکست. کپی شد
