به گزارش خبرنگار مهر، امروز صبح حسن عباسنژاد، دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران درباره اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت و اعلام دیرهنگام پلیس راهور اظهار کرد: این موضوع بر اساس مصوبه کارگروه بوده و مصوبهای است که قبلاً تصویب شده، مساله همچنان برقرار است و تغییری در آن ایجاد نشده که نیاز به اعلام لغو یا اجرای دوباره باشد.
عباسنژاد خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش آلودگی، این محدودیتها ادامه خواهد داشت و متأسفانه این شرایط تا ایام عید نیز پابرجاست.
محسن هرمزی، معاون شهردار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره گلایه شهروندان از اجرای طرح زوج و فرد اعلام کرد: شهرداری تهران به عنوان یک عضو کارگروه کمیته اضطرار آلودگی هوا مخالف تداوم اجرای طرح زوج و فرد است. کمیته اضطرار همان طور که در نامش اضطرار قید شده باید برای روزهای اضطرار تصمیم بگیرد و اینکه اعلام شود تا پایان سال طرح زوج و فرد ادامه خواهد داشت، درست نیست و با نام این کمیته منافات دارد.
هرمزی بیان داشت: نباید نسخه واحد برای موضوع آلودگی هوا تا پایان سال داشت. شهروندان در پایتخت دچار مشکل شدهاند. ما اعتراضمان را به استانداری اعلام کردهایم. از طرفی تصمیم دیرهنگام این موضوع هم سبب میشود که شهرداری تهران نسبت به فروش روزانه طرح ترافیک اقدام کند و شهروندان هم طرح را خریداری و بعد این موضوع گرفتاری ایجاد میکند.
وی بیان داشت: البته شهروندان نگران نباشند، پول آنها برای روزهایی که طرح ترافیک رزرو کردهاند ولی طرح زوج و فرد اجرا شده به حسابشان باز خواهد گشت.
گفتنی است؛ در ساعات پایانی شب گذشته پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، طرح زوج و فرد فردا از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ از در منازل در تهران اجرا میشود.
این موضوع گلایه تهرانیها را به همراه داشته است. چرا که نه تنها این مساله بسیار دیر اعلام و باعث شده امروز صبح بسیاری از شهروندان بدون اطلاع خودروهای خود را از منزل خارج کنند بلکه شاخص آلودگی هوا هم در وضعیت قرمز نبوده است و مدارس، ادارات و دانشگاهها هم تعطیل نیست. روز قبل هم هوای تهران قابل قبول بود؛ همچنین هواشناسی طی اطلاعیهای اعلام کرد: چهارشنبه بارشها در تهران بهصورت رگباری تا شدید همراه با رعد و برق و وزش باد شدید خواهد بود و در ارتفاعات بالادست هم بارش برف محتمل است.
ورود به طرح زوج و فرد جریمه ۲۰۰ هزار تومانی برای رانندگان به همراه دارد و یکی از سختترین طرحهای ترافیکی محسوب میشود چرا که مدت زمان اجرای آن بسیار طولانی و محدوده اجرا نیز بسیار گسترده و از در منازل است.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، پایتخت از ابتدای امسال تاکنون ۶ روز هوای پاک، ۱۲۴ روز هوای قابل قبول، ۱۱۰ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس، ۲۰ روز هوای ناسالم، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای در شرایط خطرناک داشته است. لذا تهران از ابتدای سال ۱۳۴ روز آلوده بوده و با توجه به تغییر نکردن شرایط احتمال تداوم آلودگی زیاد است لذا اجرای طرح زوج و فرد در روزهای آلوده بدون توجه به اجرای کامل قانون هوای پاک و افزوده نشدن حمل و نقل عمومی، مُسکن سطحی برای درد آلودگی هوا و نقره داغ شدن شهروندان است.
نظر شما