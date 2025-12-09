به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد کولههای اراده «حال خوب کودکان دارای معلولیت» امروز سهشنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و حمید صاحب مدیرکل سلامت شهرداری تهران برگزار شد.
سالار قاسمی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در این مراسم با ابراز خرسندی از فراهم شدن فضای شاد و نشاطآور برای دانشآموزان اظهار کرد: تلاش مجموعه شهرداری در برگزاری این برنامه، اقدامی قابل تقدیر و کمنظیر است.
قاسمی ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر، هدف اصلی مجموعه آموزش و پرورش را خدمترسانی به دانشآموزان با نیازهای ویژه عنوان کرد و گفت: ما در کنار دانشآموزان هستیم تا وظایف خود را بهدرستی انجام دهیم. حضور در جمع دانشآموزان با نیازهای ویژه برای ما یک درس بزرگ است؛ درس اراده، درس ما میتوانیم. دانشآموزان با نیازهای ویژه محدودیت ذاتی ندارند و اگرچه ممکن است در ظاهر چالشهایی وجود داشته باشد، اما توانایی و انگیزهای که نشان میدهند، الهامبخش ماست.
وی با اشاره به نشست اخیر با وزیر آموزش و پرورش درباره افزایش حمایتها از مدارس استثنایی افزود: در راستای توسعه مهارتآموزی، اشتغال، ارتقای کیفیت مدارس و حمایت از معلمان، تصمیمات مهمی اتخاذ شده است. توانایی دانشآموزان، مسئولیت ما را در گسترش خدمات و فراهمکردن زیرساختهای بهتر دوچندان میکند.
معاون وزیر آموزش و پرورش، یکی از الزامات توسعه اجتماعی را حضور فراگیر و ادغام دانشآموزان با نیازهای ویژه در کنار دیگر دانشآموزان دانست و تأکید کرد: این رویکرد در برنامههای سازمان آموزش و پرورش استثنایی مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.
قاسمی در پایان از مجموعه شهرداری و برگزارکنندگان مراسم قدردانی کرد و گفت: از تمام دستاندرکارانی که برای این برنامه ارزشمند تلاش کردند، بهویژه مجموعه شهرداری صمیمانه تشکر میکنم.
نظر شما