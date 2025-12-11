بانوان و مادران در اولویت اصلی مدیریت شهری هستند

به گزارش روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران؛ علیرضا زاکانی شهردار تهران، در آئین جشن «زن، جریان زندگی» که در سالن همایشهای برج میلاد برگزار و از برنامه «از مامان بگو» شبکه دوم سیما پخش شد، با اشاره به نقش محوری بانوان، دختران و مادران در سیاستهای شهری اظهارکرد: موضوع بانوان برای ما یک موضوع فرعی نیست؛ بلکه یکی از محورهای اصلی برنامههای مدیریت شهری است.
وی با اشاره به فعالیتهای مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران افزود: بسته بزرگی از برنامهها برای بانوان، دختران و مادران در حال اجراست.
زاکانی با اشاره به جلسه اخیر خود با گروهی از مادران کنشگر اجتماعی بیان کرد: شهرداری وظایف جدی در قبال مادران دارد و شورای اسلامی شهر تهران نیز مصوبات حمایتی قابل توجهی داشته است. یکی از این مصوبات رایگان بودن استفاده از مترو و خطوط بیآرتی در روز میلاد حضرت زهرا (س) است. در هفته جاری نیز مجموعهای از خدمات و تخفیفهای ویژه فرهنگی، ورزشی و رفاهی در سینماها، ورزشگاهها و مجموعههای وابسته به شهرداری ارائه میشود.
شهردار تهران با بیان اینکه برای حمایت از مسکن زوجهای جوان و مادران دارای فرزند برنامهریزی صورت گرفته است، تصریح کرد: مجوزهای لازم از شورای شهر در حال پیگیری است؛ همچنین «کارت شهرزاد» برای بانوان و بهویژه مادران بهزودی تقدیم میشود و شامل خدمات ماهانه و ویژه برای مادران و فرزندان آنها خواهد بود.
وی افزود: در حوزه معیشت نیز مدیریت شهری میتواند با حذف واسطهها، قیمتها را ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد و اقلام مورد نیاز مادران را با قیمت مناسب درب منزل تحویل دهد.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: شهرداری حتی در دوره بارداری و تولد فرزند نیز میتواند خدمات حمایتی و کمکهای مورد نیاز مادران را ارائه کند و هدف اصلی این اقدامات، ارزانسازی شهر و تسهیل زندگی خانوادههاست.
