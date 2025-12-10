معاون قوه قضائیه: ۵.۶ میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی صادقی، معاون قوه قضائیه و رئیس شوراهای حل اختلاف کشور، ظهر چهارشنبه در همایش داوری و ستاد صبر استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: کاهش زمان رسیدگی، افزایش صلح و سازش و رشد خروجی پرونده‌ها و افزایش بهره‌وری ماحصل تعامل و هم‌افزایی سایر اعضای شوراهای حل اختلاف است که جای تقدیر دارد.

وی با اشاره به کاهش تعداد نیروها از ۳۲ هزار نفر به کمتر از ۲۴ هزار نفر و افزایش خروجی‌ها از سه میلیون به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده در سال گذشته، گفت: کیفیت صلح و سازش نیز از حدود ۳۰ درصد به ۴۲ درصد ارتقا یافته و زمان رسیدگی از ۳۹ روز به حدود ۲۰ تا ۲۴ روز کاهش یافته است.

معاون قوه قضائیه و رئیس شوراهای حل اختلاف کشور افزود: سازمان ملی بهره‌وری برای نخستین بار استانداردهای شوراهای حل اختلاف را بررسی و تأیید کرده است.

وی همچنین از دریافت گواهی اعتباربخشی الگوی تعالی توسط شوراهای حل اختلاف خبر داد و گفت: این گواهی ابتدا یک‌ساله و سپس پنج‌ساله صادر شد که نشان‌دهنده استواری و پیشرفت روزافزون این الگو است.

معاون قوه قضائیه با اشاره به مبانی دینی، اطاعت از ولایت را راه نجات و رضای الهی دانست و تأکید کرد: پیروی از ولی فقیه به معنای تبعیت از امامت است و همان‌گونه که اطاعت از امام واجب است، اطاعت از ولی فقیه نیز ضروری است.

وی با اشاره به جایگاه امام خمینی (ره) گفت: ایشان عزت و حق حیات را برای همه مستضعفان جهان به ارمغان آوردند و رهبر معظم انقلاب پس از رحلت امام، با عزت و سربلندی کشتی انقلاب اسلامی را هدایت کردند.