به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد سبزی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضائی از سرمایهگذاری دادگستری ساوه که در محل اتاق بازرگانی این شهرستان برگزار شد، با اشاره به ظرفیت بالای صنعتی ساوه اظهار کرد: این شهرستان یکی از قطبهای اصلی تولید شرکتهای بزرگ کشور است، اما متأسفانه صنایع آن با مشکلات متعددی از جمله ناترازی برق و سوخت مواجه هستند.
وی افزود: در برخی موارد واحدهای تولیدی دو تا سه ماه تعطیل بودهاند، اما همچنان ملزم به پرداخت مالیات، بیمه و حقوق کارگران هستند.
حجت الاسلام سبزی افزود: ساوه با وجود برخورداری از هفت شهرک صنعتی و حضور صنایع بزرگ غذایی، دارویی و بهداشتی، سهم قابل توجهی در تولید کشور دارد و ماهانه حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان تنها به خزانه دولت واریز میشود.
نماینده ساوه و زرندیه در مجلس با انتقاد از تبعیضهای مالیاتی گفت: برخی شهرکهای صنعتی با فاصلهای بیشتر از ساوه مشمول معافیتهای مالیاتی میشوند، اما صنایع ساوه از این امتیاز محروم ماندهاند. نحوه محاسبه شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران نیز بهگونهای است که عدالت مالیاتی را زیر سوال برده است.
حجت الاسلام سبزی ادامه داد: انتقال پروندههای مالیاتی شرکتهای ساوه به تهران، مشکلات جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده و در برخی موارد مالیات واحدها بهصورت غیرمنطقی افزایش یافته است؛ بهگونهای که مالیات ۲۰ میلیارد تومانی به ۱۵۰ میلیارد تومان رسیده و پرداخت آن از توان واحد تولیدی خارج است.
وی با بیان اینکه این رویهها بعضاً مبنای قانونی ندارد، تأکید کرد: این موضوع از طریق مکاتبه و گفتوگو با وزیر امور اقتصادی و دارایی پیگیری خواهد شد.
حجتالاسلام سبزی با قدردانی از حضور مسئولان قضائی، ابراز امیدواری کرد: با حمایت قوه قضائیه و اجرای صحیح قوانین، موانع پیشروی سرمایهگذاری و تولید در ساوه برطرف شود.
