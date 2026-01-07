به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شکری ظهر چهارشنبه به خبرنگاران رسانههای کردستان با اشاره به بارشهای سنگین و بیسابقه برف در استان، اظهار کرد: اکیپهای راهداری و برفروبی استان با تجهیزات کامل در ۳۶ راهدارخانه و با بکارگیری ۴۰۰ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری اقدام به برفروبی کردند.
وی افزود: حجم برف در محورهای بانه، سقز و دیواندره بهدلیل کولاک شدید کمسابقه و فراتر از حد معمول بود.
مدیرکل راهداری کردستان با بیان اینکه در راستای تحقق راهداری بدون مرز و با هماهنگی استاندار، ۲۳ دستگاه ماشینآلات راهداری از استانهای تهران، قزوین، کرمانشاه، همدان، زنجان و مرکزی برای کمک به مدیریت بحران استان ارسال شد، تصریح کرد: با تلاش شبانهروزی و بیوقفه راهداران، اکنون تمامی راههای استان باز و عبور و مرور برقرار است.
شکری خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف حفظ ایمنی مسافران و تسهیل تردد در شرایط جوی سخت انجام شده و نیروهای راهداری آماده هستند تا در صورت تداوم بارشها، عملیات برفروبی را بهصورت فوری ادامه دهند.
نظر شما