  1. استانها
  2. کردستان
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۵

شکری: راه‌های کردستان باز است؛ بکارگیری ۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات برفروبی

شکری: راه‌های کردستان باز است؛ بکارگیری ۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات برفروبی

سنندج- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان از برفروبی محورهای استان با مشارکت ۴۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری و نیروهای شبانه‌روزی خبر داد و گفت: اکنون تمامی راه‌های استان باز است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شکری ظهر چهارشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان با اشاره به بارش‌های سنگین و بی‌سابقه برف در استان، اظهار کرد: اکیپ‌های راهداری و برفروبی استان با تجهیزات کامل در ۳۶ راهدارخانه و با بکارگیری ۴۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری اقدام به برفروبی کردند.

وی افزود: حجم برف در محورهای بانه، سقز و دیواندره به‌دلیل کولاک شدید کم‌سابقه و فراتر از حد معمول بود.

مدیرکل راهداری کردستان با بیان اینکه در راستای تحقق راهداری بدون مرز و با هماهنگی استاندار، ۲۳ دستگاه ماشین‌آلات راهداری از استان‌های تهران، قزوین، کرمانشاه، همدان، زنجان و مرکزی برای کمک به مدیریت بحران استان ارسال شد، تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی و بی‌وقفه راهداران، اکنون تمامی راه‌های استان باز و عبور و مرور برقرار است.

شکری خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف حفظ ایمنی مسافران و تسهیل تردد در شرایط جوی سخت انجام شده و نیروهای راهداری آماده هستند تا در صورت تداوم بارش‌ها، عملیات برفروبی را به‌صورت فوری ادامه دهند.

کد خبر 6716754

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه