سرقت ۷۰ میلیاردی از منازل اصفهان کشف شد

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال وقوع چند فقره سرقت منزل درسطح شهر اصفهان و شهرستان شاهین شهر، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: در این راستا کارآگاهان پلیس با بررسی دقیق این سرقت‌ها و انجام اقدامات تخصصی، ۲ سارق غیر بومی را شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به اینکه ارزش کل اموال به سرقت رفته توسط این سارقان ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: سارقان در تحقیقات انجام شده به ۱۰ فقره سرقت در شهر اصفهان و شهرستان شاهین شهر اعتراف که برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.