سرقت ۷۰ میلیاردی از منازل اصفهان کشف شد

اصفهان_رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: ۲ سارق که با دستبرد به ۱۰ منزل در شهر اصفهان و شهرستان شاهین شهر ۷۰ میلیارد ریال اموال شهروندان را به سرقت برده بودند دستگیر شدند.

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال وقوع چند فقره سرقت منزل درسطح شهر اصفهان و شهرستان شاهین شهر، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: در این راستا کارآگاهان پلیس با بررسی دقیق این سرقت‌ها و انجام اقدامات تخصصی، ۲ سارق غیر بومی را شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی ضربتی آنها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به اینکه ارزش کل اموال به سرقت رفته توسط این سارقان ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: سارقان در تحقیقات انجام شده به ۱۰ فقره سرقت در شهر اصفهان و شهرستان شاهین شهر اعتراف که برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

    • IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      9 2
      پاسخ
      درود . به جای غیر بومی ،مشخص می گفتین از کجا بودند .
      • . IR ۰۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        0 0
        شهری مثل شاهین شهر اکثرا از استان‌های دیگه مهاجرت کردند اسم آوردن یه جور بی احترامی به همشهری های اون سارق میشه دزد . دزده مال هر شهری میخواد باشه باید مجازات بشه
    • شهروند از گلستان ،علی آباد کتول IR ۱۰:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      6 1
      پاسخ
      سه سال پیش هم در علی آباد کتول سارقان غیر بومی از چند خونه سرقت طلا کردن و دستگیر نشدن،
    • IR ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      10 5
      پاسخ
      یه عده در منزلشان بقدری طلا و دلار انبار کردن که میشه گفت صندوق طلا و دلار خوب معلوم یه عده دیگه فقیر تر میشن وقتی حق مردمو نمی‌دن اختلاف طبقاتی زیاد میشه . دزدی زیاد میشه

