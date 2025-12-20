  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۲

یک سارق ۶۰ میلیارد از ۱۳ منزل در اصفهان سرقت کرد

یک سارق ۶۰ میلیارد از ۱۳ منزل در اصفهان سرقت کرد

اصفهان-رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: سارقی که با دستبرد به ۱۳ منزل در شهر اصفهان ۶۰ میلیارد ریال اموال شهروندان را به سرقت برده بود دستگیر شد.

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال وقوع چند فقره سرقت منزل درسطح شهر اصفهان، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: در این راستا کارآگاهان پلیس با بررسی دقیق این سرقت‌ها و انجام اقدامات تخصصی، سارق را شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی ضربتی او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به اینکه ارزش کل اموال به سرقت رفته توسط این سارق ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهم در تحقیقات انجام شده به ۱۳ فقره سرقت از منازل شهر اصفهان اقرار که برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد خبر 6696083

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها