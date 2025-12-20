یک سارق ۶۰ میلیارد از ۱۳ منزل در اصفهان سرقت کرد

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال وقوع چند فقره سرقت منزل درسطح شهر اصفهان، موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: در این راستا کارآگاهان پلیس با بررسی دقیق این سرقت‌ها و انجام اقدامات تخصصی، سارق را شناسایی و ضمن هماهنگی با مرجع قضائی طی عملیاتی ضربتی او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به اینکه ارزش کل اموال به سرقت رفته توسط این سارق ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهم در تحقیقات انجام شده به ۱۳ فقره سرقت از منازل شهر اصفهان اقرار که برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.