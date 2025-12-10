به گزارش خبرنگار مهر، هیبت‌الله عبدالی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری سرپل‌ذهاب ظهر چهارشنبه، در جلسه شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری از عملکرد مثبت شهرستان در حوزه‌های مختلف اشتغال‌زایی خبر داد و گفت: سرپل‌ذهاب با تخصیص ۲۳ میلیارد تومان اعتبار در مشاغل خانگی، رتبه دوم استان را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین از پرداخت ۱۳۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات مرتبط با مصوبات سفر رئیس‌جمهور خبر داد و افزود: در این شاخص نیز سرپل‌ذهاب موفق شده رتبه سوم استان کرمانشاه را کسب کند که بیانگر تلاش مجموعه اداری و بانکی شهرستان است.

عبدالی این موفقیت‌ها را حاصل همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل دانست و تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود، وظیفه داریم روند حمایت از اشتغال و سرمایه‌گذاری را شتاب ببخشیم و شرایط مطلوب‌تری برای کارآفرینان فراهم کنیم.

معاون فرماندار سرپل‌ذهاب با اشاره به نقش مهم این طرح‌ها در ایجاد فرصت‌های پایدار شغلی، بر لزوم تداوم هماهنگی‌ها و تسریع در پرداخت تسهیلات برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تأکید کرد.

در پایان جلسه، وی ضمن قدردانی از دبیرخانه اشتغال، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل به پاس کسب رتبه دوم شهرستان در سامانه رصد اشتغال میان ۱۴ شهرستان استان، خواستار استمرار همکاری‌ها برای توسعه اقتصادی و افزایش نرخ اشتغال در سرپل‌ذهاب شد.