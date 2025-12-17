به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هفتگی شورای اشتغال شهرستان کرمانشاه به ریاست زهره رستمی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری، عصر چهارشنبه با حضور رؤسا و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی عضو شورا و مدیران شعب بانک‌های عامل، در محل فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، روند اجرای تعهدات اشتغال‌زایی دستگاه‌های اجرایی و میزان تحقق پرداخت تسهیلات اشتغال و مشاغل خانگی از سوی بانک‌های عامل مورد پایش و بررسی قرار گرفت.

نمایندگان دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه، گزارش‌هایی از میزان پیشرفت برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه ایجاد اشتغال ارائه کردند. همچنین بانک‌های عامل نیز آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح‌های کارآفرینی و مشاغل خانگی را تشریح کردند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری کرمانشاه در این جلسه با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های اشتغال‌زا، خواستار رفع موانع پیش روی متقاضیان تسهیلات و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها شد.

رستمی با اشاره به اهمیت برگزاری منظم جلسات شورای اشتغال اظهار کرد: این جلسات با تأکید استاندار محترم و فرماندار کرمانشاه و با هدف رصد مستمر عملکردها، شناسایی به‌موقع چالش‌ها و اتخاذ تصمیمات مؤثر برگزار می‌شود تا با استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها، زمینه توسعه فرصت‌های شغلی و رونق کسب‌وکار در شهرستان فراهم شود.

گفتنی است شورای اشتغال شهرستان کرمانشاه به‌صورت هفتگی و با حضور تمامی اعضا تشکیل می‌شود و نظارت مستمر آن نقش مهمی در تحقق برنامه‌های اشتغال‌زایی و بهبود شاخص‌های اقتصادی شهرستان دارد.