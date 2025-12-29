به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین جلسه کمیته اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان هرسین ظهر دوشنبه به ریاست جهانبخش حیدری، فرماندار شهرستان و با حضور مرادی، معاون عمرانی فرمانداری، ابوالفتحی، بخشدار مرکزی، میترا رستمی، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، گزارش تسهیلات مشاغل خانگی، عملکرد سامانه رصد توسط دبیرخانه اشتغال، آمار و گزارش پرونده‌های تسهیلاتی اشتغالزا معرفی شده به بانک‌های عامل از محل سفر ریاست جمهوری به استان در سال ۱۴۰۴، برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه عرضه محصولات مشاغل خانگی و گزارش جذب اعتبارات اشتغالزایی از محل منابع بانکی، مورد بررسی قرار گرفت.

حیدری، فرماندار هرسین، با اشاره به تعهدات اشتغال‌زایی دستگاه‌ها، بر لزوم تحقق کامل سهمیه‌های ابلاغی تأکید و خواستار پیگیری مستمر و دقیق روند اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی شد.

وی در پایان جلسه با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای مصوبات کمیته، از دستگاه‌های اجرایی خواست گزارش عملکرد خود را به‌صورت منظم به دبیرخانه کمیته ارائه دهند و افزود: تحقق اهداف اشتغال‌زایی نیازمند مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و هماهنگی کامل بین تمامی اعضای کمیته است.