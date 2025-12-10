صاعقه منجر به فوت یک نفر در دهلران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد یگانه افزود: بر اثر صاعقه یک نفر در روستای چم هندی از بخش دشت عباس فوت شده است.
وی افزود: این شخص فردی ۱۷ ساله است که در حین شغل دامداری در بیابان بر اثر برخورد صاعقه جان خود از دست داد.
فرد فوت شده اهل کرمانشاه است.
ایلام - فرماندار ویژه دهلران گفت: صاعقه منجر به فوت یک نفر در دهلران شده است.
