صاعقه منجر به فوت یک نفر در دهلران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد یگانه افزود: بر اثر صاعقه یک نفر در روستای چم هندی از بخش دشت عباس فوت شده است.

وی افزود: این شخص فردی ۱۷ ساله است که در حین شغل دامداری در بیابان بر اثر برخورد صاعقه جان خود از دست داد.

فرد فوت شده اهل کرمانشاه است.