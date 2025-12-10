  1. استانها
  2. ایلام
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۶

صاعقه منجر به فوت یک نفر در دهلران شد

ایلام - فرماندار ویژه دهلران گفت: صاعقه منجر به فوت یک نفر در دهلران شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد یگانه افزود: بر اثر صاعقه یک نفر در روستای چم هندی از بخش دشت عباس فوت شده است.

وی افزود: این شخص فردی ۱۷ ساله است که در حین شغل دامداری در بیابان بر اثر برخورد صاعقه جان خود از دست داد.

فرد فوت شده اهل کرمانشاه است.

