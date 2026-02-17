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۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۰۹

نتانیاهو از خوش‌خدمتی‌های امارات ذوق زده شد

نتانیاهو از خوش‌خدمتی‌های امارات ذوق زده شد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی نسبت به همکاری های تمام قد امارات با این رژیم ذوق زده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان دیدار با لیندسی گراهام سناتور آمریکایی گفت که از همکاری های قابل توجه امارات با تل آویو شگفت زده شده است.

گراهام با مطرح کردن این سخنان با رسانه ها به نقل از نتانیاهو تاکید کرد: محمد بن زاید رئیس امارات هر آنچه را که ما از وی خواستیم و حتی بیشتر از آن را انجام داده است.

نتانیاهو در این سخنان خود تصریح کرد: امارات یک شریک قابل اعتماد در شرایط سخت برای اسرائیل بوده است.

امارات و بحرین در سال ۲۰۲۰ یک توافق عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در مراسمی با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا امضا کردند.

کد مطلب 6751234

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