صادق عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف حفظ بهداشت و سلامت آب شرب مشترکان، عملیات شستوشو و پاکسازی ۳۱ مخزن آب در سنقروکلیایی انجام شد که از این میزان، ۱۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب مربوط به مخازن شهری و ۴ هزار و ۴۵۰ مترمکعب مربوط به مخازن روستایی است.
وی افزود: این فرآیند طبق برنامهریزی مشخص و با حضور اکیپهای تخصصی در شهر و آبدارهای محلی در روستاها و تحت نظارت نماینده شبکه بهداشت انجام گرفت. برای ضدعفونی مخازن نیز از پودر پرکلرین استفاده شده که از مواد مؤثر در گندزدایی منابع آبی به شمار میرود.
مدیر امور آب و فاضلاب سنقروکلیایی با اشاره به اطلاعرسانی پیش از اجرای عملیات گفت: در روستاها احتمال قطعی موقت آب از قبل اعلام شد و تلاش شد زمان انجام کار در ساعات کممصرف تنظیم شود تا کمترین اختلال برای ساکنان ایجاد شود.
عزیزی تأکید کرد این اقدام بخشی از برنامههای دورهای آبفا برای پیشگیری از هرگونه آلودگی احتمالی در شبکههای آبرسانی است.
