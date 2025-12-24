شهاب کریمی‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای یک برنامه منسجم برای نگهداشت تأسیسات آبرسانی اظهار کرد: در قالب این طرح، ۱۸ مخزن آب در مناطق دشت دیره، چله، گراویان، گورسفید و حیدریه به‌طور کامل شست‌وشو و پاکسازی شد.

وی با تشریح جزئیات این عملیات افزود: در منطقه دشت دیره، ۶ مخزن شامل اله‌مراد، انجاورود، شلین، پمپاژ نثار، ذخیره نثار و بازی‌دراز تحت عملیات شست‌وشو قرار گرفت که این اقدام با حضور نیروهای فنی و طبق استانداردهای بهداشتی انجام شد.

مدیر امور آب و فاضلاب گیلانغرب ادامه داد: در منطقه چله نیز ۶ مخزن تق‌توق، کلاه‌دراز، قمرالی، حضرت سلیمان، روستای شیرزادی و مخزن نظامی مورد شست‌وشو و ضدعفونی قرار گرفت تا پایداری و سلامت آب شرب این مناطق تضمین شود.

کریمی‌پناه تصریح کرد: علاوه بر این، مخزن روستای گراویان و مخزن گورسفید نیز در فهرست عملیات قرار داشت و در منطقه حیدریه چهار مخزن حیدریه، کاظم‌خانی، قلی‌قلی و مورت هادی به‌صورت کامل پاکسازی شدند.

وی با تأکید بر اینکه حفظ سلامت آب شرب از اولویت‌های اصلی مجموعه آب و فاضلاب است، گفت: شست‌وشوی دوره‌ای مخازن نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آب، پیشگیری از آلودگی و افزایش رضایتمندی مشترکان دارد.

مدیر امور آب و فاضلاب گیلانغرب در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات در چارچوب برنامه‌های پیشگیرانه و با نظارت مستمر کارشناسان فنی و بهداشتی انجام شده و این روند به‌صورت مداوم در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت.