شست‌وشو و ضدعفونی ۱۸ مخزن آب شرب در مناطق مختلف گیلانغرب

کرمانشاه - مدیر امور آب و فاضلاب گیلانغرب از اجرای عملیات شست‌وشو و پاکسازی ۱۸ مخزن آب شرب در مناطق مختلف این شهرستان با هدف ارتقای کیفیت آب خبر داد.

شهاب کریمی‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای یک برنامه منسجم برای نگهداشت تأسیسات آبرسانی اظهار کرد: در قالب این طرح، ۱۸ مخزن آب در مناطق دشت دیره، چله، گراویان، گورسفید و حیدریه به‌طور کامل شست‌وشو و پاکسازی شد.

وی با تشریح جزئیات این عملیات افزود: در منطقه دشت دیره، ۶ مخزن شامل اله‌مراد، انجاورود، شلین، پمپاژ نثار، ذخیره نثار و بازی‌دراز تحت عملیات شست‌وشو قرار گرفت که این اقدام با حضور نیروهای فنی و طبق استانداردهای بهداشتی انجام شد.

مدیر امور آب و فاضلاب گیلانغرب ادامه داد: در منطقه چله نیز ۶ مخزن تق‌توق، کلاه‌دراز، قمرالی، حضرت سلیمان، روستای شیرزادی و مخزن نظامی مورد شست‌وشو و ضدعفونی قرار گرفت تا پایداری و سلامت آب شرب این مناطق تضمین شود.

کریمی‌پناه تصریح کرد: علاوه بر این، مخزن روستای گراویان و مخزن گورسفید نیز در فهرست عملیات قرار داشت و در منطقه حیدریه چهار مخزن حیدریه، کاظم‌خانی، قلی‌قلی و مورت هادی به‌صورت کامل پاکسازی شدند.

وی با تأکید بر اینکه حفظ سلامت آب شرب از اولویت‌های اصلی مجموعه آب و فاضلاب است، گفت: شست‌وشوی دوره‌ای مخازن نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آب، پیشگیری از آلودگی و افزایش رضایتمندی مشترکان دارد.

مدیر امور آب و فاضلاب گیلانغرب در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات در چارچوب برنامه‌های پیشگیرانه و با نظارت مستمر کارشناسان فنی و بهداشتی انجام شده و این روند به‌صورت مداوم در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت.

