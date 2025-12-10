  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴

مراسم تجلیل از افراد دارای معلولیت در شیروان برگزار شد

مراسم تجلیل از افراد دارای معلولیت در شیروان برگزار شد

شیروان_ با حضور مسئولان استانی و محلی، از افراد دارای معلولیت و خیرین در شیروان تجلیل شد.

