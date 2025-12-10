https://mehrnews.com/x39Q83 ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴ کد خبر 6684679 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۴ مراسم تجلیل از افراد دارای معلولیت در شیروان برگزار شد شیروان_ با حضور مسئولان استانی و محلی، از افراد دارای معلولیت و خیرین در شیروان تجلیل شد. دریافت 34 MB کد خبر 6684679 کپی شد مطالب مرتبط خدادادی: تجلیل از خیرین؛ تجلی فلسفه خلافت الهی در خدمت به همنوع است کاظمزاده: کمک بلاعوض مسکن معلولان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت استاندار خراسان شمالی مشکلات واحدهای تولیدی شیروان را بررسی کرد استاندار خراسانشمالی از شهرک صنعتی شیروان بازدید کرد برچسبها معلولین مراسم تجلیل روز معلولین
