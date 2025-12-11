استاندار خراسان شمالی مشکلات واحدهای تولیدی شیروان را بررسی کرد

به گزارش خبرنگار مهر از شیروان صبح امروز بهمن نوری به همراه مسؤولان محلی از چند واحد تولیدی و صنعتی بازدید کرد و روند فعالیت این واحدهای تولیدی و موانع پیش‌روی تولید را از نزدیک بررسی کرد.

کارخانه قند شیروان، واحد تولیدی ریسندگی کتان و واحد تولیدی کاربید سیلیسیوم واحدهایی بودند که مورد بازدید قرار گرفتند و مشکلات این واحدها به صورت میدانی احصا شد.

بهمن نوری در بازدید از کارخانه قند شیروان ضمن تأکید بر اجرای مسؤولیت اجتماعی این کارخانه اظهار کرد: واحدهای بزرگ صنعتی باید در کنار نقش اقتصادی که ایفا می‌کنند در زمینه حمایت از جامعه بومی و مسائل اجتماعی منطقه نیز پویا و فعال باشند.

وی افزود: واحدهای صنعتی نقش مهمی در اشتغال شهرستان دارند و با بررسی مشکلات این واحدها برای حل آن پیگیری‌های لازم در سطح استانی و ملی انجام می‌شود.

گفتنی است؛ در جریان این بازدید، برخی مشکلات از سوی مدیران واحدهای تولیدی مانند ناترازی‌های برق و کمبود زیرساخت‌ها مطرح شد.