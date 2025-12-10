به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی‌صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آئین افتتاح نیروگاه خورشیدی دانشگاه تربیت مدرس، گفت: ابتدا لازم می‌دانم از پیشگامی دانشگاه تربیت مدرس که از دانشگاه‌های پیشرو در مدیریت سبز دانشگاهی است، صمیمانه قدردانی کنم. همچنین از خیر نیک‌اندیشی که این اقدام ارزشمند را از یک فعالیت خیرخواهانه به یک حرکت اقتصادی و توسعه‌محور برای کشور تبدیل کرد، تشکر می‌کنم.

وی با تأکید بر نقش خیرین در توسعه علمی کشور افزود: خیرین عصر حاضر، خیرینی آگاه، باسواد و زمان‌شناس هستند که مسیر کمک‌های خود را به سمت آموزش عالی، دانشگاه‌ها و توسعه کشور هدایت کرده‌اند و این موضوع خود یک تحول فرهنگی مبارک در کشور است.

وزیر علوم با اشاره به اهمیت انرژی در توسعه کشور تصریح کرد: توسعه کشور بدون توسعه انرژی امکان‌پذیر نیست. نمی‌توان از پیشرفت سخن گفت و برای آن برنامه نوشت اما حوزه انرژی را نادیده گرفت. کمبود برق به تعطیلی صنعت، آموزش و توقف حرکت کشور منجر می‌شود.

سیمایی‌صراف ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد هر روز تعطیلی کشور به دلیل آلودگی هوا یا ناترازی انرژی، حدود ۳۰۰ همت خسارت اقتصادی وارد می‌کند و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای سرمایه انسانی کشور به همراه دارد.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم گفت: در دولت چهاردهم، عزم جدی رئیس‌جمهور برای تراز انرژی کشور کاملاً مشهود بوده است. با پیگیری‌های مستمر ایشان، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور در مدت یک سال بیش از ۱۵۷ درصد رشد داشته و به بیش از ۳۶۵ مگاوات ظرفیت نصب‌شده رسیده است.

وزیر علوم با بیان مزایای نیروگاه‌های خورشیدی خاطرنشان کرد: توسعه انرژی خورشیدی علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق کشور، موجب کاهش مصرف آب، کاهش انتشار دی‌اکسیدکربن و حذف بخشی از سوخت‌های فسیلی می‌شود که این موضوع تأثیر مستقیمی در کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی دارد.

سیمایی‌صراف اظهار کرد: ایران با برخورداری از حدود ۳۰۰ روز آفتابی و بیش از ۳۰۰۰ ساعت تابش مناسب در سال، از ظرفیت کم‌نظیری برای تولید برق خورشیدی برخوردار است. وزارت علوم نیز آمادگی خود را برای معرفی ظرفیت احداث حداقل ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در اراضی و ساختمان‌های دانشگاهی اعلام کرده است.

وی افزود: ما اعلام کرده‌ایم که وزارت علوم آمادگی دارد ۲۰ درصد از هزینه‌های این طرح را تأمین کند و ۸۰ درصد باقی‌مانده از سوی دولت پرداخت شود. در همین راستا امروز نیز طی نامه‌ای رسمی این آمادگی را به وزیر نیرو اعلام و پیگیری کردم.

وزیر علوم در پایان با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در فرهنگ‌سازی مصرف انرژی گفت: دانشگاه‌ها علاوه بر توسعه تولید انرژی، وظیفه فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت مصرف را نیز بر عهده دارند. باید نحوه صحیح استفاده از منابع طبیعی را آموزش دهیم. همچنین امیدواریم دانشگاه‌ها به سمت بومی‌سازی فناوری تولید پنل‌های خورشیدی حرکت کنند تا کشور از واردات این تجهیزات بی‌نیاز شود.

او در پایان از دانشگاه تربیت مدرس، اساتید و عوامل دانشگاهی برای اجرای این پروژه قدردانی کرد.