عبور از ناترازی آب و برق نیازمند راهکارهای فناورانه است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کارگر نجفی، مشاور وزیر نیرو در توسعه فناوری و مجری راه‌اندازی پارک علم و فناوری نیرو در حاشیه بازدید از نمایشگاه تستا با تشریح مهم‌ترین چالش‌های وزارت نیرو اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی که امروز هم در حوزه آب و هم در حوزه برق با آن مواجه هستیم، بحث ناترازی‌هاست؛ ناترازی‌هایی که به معنای فاصله قابل توجه میان تولید و عرضه برق طی سال‌های گذشته است و متأسفانه این فاصله روزبه‌روز در حال افزایش است.

وی افزود: در شرایط فعلی عملاً امکان تأمین بخش قابل توجهی از تقاضای برق در اوج پیک مصرف تابستان وجود ندارد و این مسئله به‌عنوان یکی از چالش‌های جدی صنعت برق، نیازمند راهکارهای فناورانه و مدیریتی است.

ناترازی آب و برق؛ چالش مشترک وزارت نیرو

کارگر نجفی با اشاره به شرایط اقلیمی کشور تصریح کرد: ایران در یک منطقه خشک قرار گرفته و تغییرات اقلیمی نیز این وضعیت را تشدید کرده است. کاهش بارش‌ها و محدودیت منابع آبی، کمبود آب را به یکی از معضلات اصلی وزارت نیرو تبدیل کرده است. از سوی دیگر، مصارف I بالایی که طی سال‌های گذشته به حوزه‌های آبریز تحمیل شده، باعث افزایش فشار بر منابع آبی و در نهایت ایجاد ناترازی میان تولید و مصرف آب شده است.

محدودیت سوخت و فشار مضاعف بر شبکه برق

مشاور وزیر نیرو در ادامه به محدودیت منابع انرژی فسیلی اشاره کرد و گفت: منابع انرژی فسیلی کشور محدود است و همین مسئله موجب می‌شود نیروگاه‌ها به‌ویژه در فصل زمستان و در شرایط محدودیت گازرسانی با کسری تولید برق مواجه شوند. این موضوع در کنار ناترازی‌های موجود، فشار مضاعفی بر شبکه برق کشور وارد می‌کند.

کمبود منابع مالی؛ مانعی جدی در توسعه زیرساخت‌ها

وی تأمین منابع مالی را از دیگر چالش‌های جدی کشور دانست و افزود: طی سال‌های اخیر محدودیت منابع مالی تشدید شده و این مسئله به‌عنوان یکی از موانع اساسی در مسیر توسعه زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین در صنعت آب و برق مطرح است.

راهکار عبور از چالش‌ها؛ تقویت نقش بخش خصوصی

کارگر نجفی راه‌حل عبور از این چالش‌ها را تقویت نقش بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: چاره بسیاری از این مشکلات، حرکت بخش قابل توجهی از اقتصاد آب و برق کشور به سمت بخش خصوصی است. خوشبختانه طی سال‌های گذشته در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اتفاقات خوبی رخ داده است.

رشد انرژی‌های تجدیدپذیر و رونق بازار تجهیزات

وی با اشاره به رشد قابل توجه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: دو تا سه سال پیش یک جهش اولیه در این حوزه داشتیم، اما امسال این جهش به‌مراتب بیشتر از سال‌های گذشته بوده است. توسعه تجدیدپذیرها موجب رونق بازار، افزایش تعداد پیمانکاران و رشد تولیدکنندگان قطعات پنل‌های خورشیدی شده است، هرچند بخشی از تجهیزات همچنان از طریق واردات، به‌ویژه از چین، تأمین می‌شود.

ظرفیت بالای توسعه فناوری در صنعت آب و برق

وی خاطرنشان کرد: در بخش‌های مختلف وزارت نیرو از تولید و انتقال گرفته تا توزیع و مصرف، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه فناوری وجود دارد. نوآوری در حوزه تولید و مصرف می‌تواند هم به بهینه‌سازی تولید و هم به مدیریت و کاهش مصرف منجر شود.

تستا؛ بستری برای عرضه پژوهش‌های کاربردی

کارگر نجفی در ارزیابی نمایشگاه تستا ضمن قدردانی از برگزارکنندگان گفت: از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دبیرخانه نمایشگاه تستا و همه همکاران تشکر می‌کنم که فضای مناسبی برای عرضه دستاوردهای پژوهشی، ساخت و تولید کشور فراهم کرده‌اند. بنده تقریباً هر سال از این نمایشگاه بازدید می‌کنم و امسال حضور وزارت نیرو هم از نظر تعداد شرکت‌ها و هم از نظر دستاوردها بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.

ضرورت تقویت تجاری‌سازی و جذب مخاطب تخصصی

وی با اشاره به کارکرد این نمایشگاه گفت: تستا بستر مناسبی برای عرضه پژوهش‌های کاربردی و محصولات تولیدی است؛ محصولاتی که بسیاری از آن‌ها آماده ورود به بازار هستند و می‌توانند نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای صنعتی را پاسخ دهند.

مشاور وزیر نیرو در پایان به یکی از ضعف‌های نمایشگاه اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های نمایشگاه تستا، کم‌توجهی به جذب مخاطبان و بازدیدکنندگان تخصصی است. لازم است فضای نمایشگاه به‌گونه‌ای طراحی شود که شرکت‌ها و صنایع بدانند چه پژوهش‌هایی انجام شده، چه محصولاتی به مرحله تولید اولیه رسیده و کدام دستاوردها آماده ورود به بازار هستند. به‌ویژه بخش تجاری‌سازی و بازارسازی محصولات نیازمند توجه و کار جدی‌تری است.