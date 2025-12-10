شاگردان اوسمار به یک «روند» عادت می کنند/ دو روی سکه پیروزی پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در یکی از دیدارهای مهم هفته، با پیروزی یک بر صفر مقابل پیکان توانست ۲۲ امتیازی شود و خود را در جمع مدعیان نگه دارد. مسابقه‌ای که از نظر آماری چهره‌ای متفاوت از لحاظ آماری داشت. پیکان موقعیت‌های بیشتری ساخت اما پرسپولیس با استفاده از تجربه و کنترل بازی، در نهایت سه امتیاز حیاتی را به حساب خود واریز کرد.

برتری تکراری پرسپولیس در مالکیت

آمار نشان می‌دهد پرسپولیس با ۶۳ درصد مالکیت توپ روند بازی را در اختیار داشت و اجازه نداد پیکان ریتم مورد نظر خود را در طول مسابقه تحمیل کند. اتفاقی تکراری برای تیمی که سال هاست فوتبال مالکانه را با وجود تغییرات مربی انجام می‌دهد.

با این حال سرخ‌ها با ۴۸۷ پاس و دقت پاس ۸۲.۸ درصدی، ساختار تاکتیکی باثبات‌تری نسبت به حریف داشتند؛ درحالی‌که پیکان تنها ۲۹۶ پاس با دقت ۷۰.۳ درصد ثبت کرد. البته پرسپولیس در این خصوص نسبت به سه بازی گذشته خود افت داشت چرا که سرخ‌ها بالای ۵۰۰ پاس داشتند.

کنترل وسط میدان و گردش مداوم توپ توسط پرسپولیس باعث شد پیکان در بیشتر دقایق صرفاً به دفاع فشرده و استفاده از ضدحملات محدود بسنده کند.

خلق موقعیت بهتر برای پیکان

با وجود مالکیت بالای پرسپولیس، آمار موقعیت‌ها چیز دیگری می‌گوید. پیکان ۱۰ شوت در برابر ۶ شوت پرسپولیس، ۵ شوت در چارچوب، مقابل ۲ شوت پرسپولیس داشت. آماری که نشان می‌دهد سرخ‌ها کاملاً پس از گلزنی روی حفظ نتیجه و کسب سه امتیاز تمرکز داشتند و بازی را مدیریت کردند. این ارقام نشان می‌دهد پیکان چند بار تا مرز گل‌زنی پیش رفت و می‌توانست نتیجه را تغییر دهد، اما در تمام کنندگی ضعیف‌تر و واکنش‌های خوب خط دفاع پرسپولیس مانع از این اتفاق شد.

دفاع خشن و پرخطای پیکان

شاگردان سعید دقیقی در این دیدار ۱۴ خطا انجام دادند در حالی که سرخ‌ها ۱۱ بار مرتکب خطا شدند اما میزان خطاهایی که پرسپولیسی‌ها از جناحین داشتند بیشتر از پیکان بود تا خودروسازان موقعیت‌های خطرناکی را روی ضربات ایستگاهی ایجاد کنند. خطاهای پیکان روی بازیکنان اوسمار نیز زمانی رخ می‌داد که این تیم گرفتار ضدحمله بود و برای جلوگیری از حمله همه جانبه سرخ‌ها خطا می‌کرد.

با این حال، پرسپولیس با وجود تحمل فشار، توانست در لحظات مهم بازی را مدیریت کرده و اجازه ندهد پیکان از فرصت‌هایش استفاده کند.

تقریباً مساوی در دوئل‌های انفرادی

پرسپولیس از دوئل‌های فیزیکی سربلند بیرون آمد. پرسپولیس ۵۳.۶٪ موفقیت در نبردها را برای خود کرد تا تنه به تنه با پیکانی‌ها تقریباً باشد.

این آمارها نشان می‌دهد پرسپولیس با وجود مالکیت بالا و تجربه بالاتر، در خلق موقعیت کمتر از پیکان ظاهر شد، اما انسجام، مدیریت جریان بازی و استفاده از تک‌فرصت گل‌زنی باعث شد تیم اوسمار ویه را با بردی اقتصادی سه امتیاز ارزشمند بگیرد و به ۲۲ امتیاز برسد.

این پیروزی، پرسپولیس را همچنان در کورس تیم‌های بالای جدول نگه می‌دارد؛ هرچند عملکرد تیم در خلق موقعیت نیازمند ترمیم است تا سرخ‌ها در ادامه فصل با اطمینان بیشتری به میدان بروند.