خبر امیدوارکننده پزشکان پرسپولیس به اوسمار برای بازی با تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، کادر پزشکی پرسپولیس پس از ارزیابی وضعیت بازیکنان مصدوم این تیم، خبرهای امیدوارکننده‌ای به اوسمار ویه‌را ارائه کرده‌اند؛ خبرهایی که می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌ریزی سرمربی سرخ‌ها برای دو دیدار حساس پیشِ‌رو برابر آلومینیوم اراک و تراکتور تبریز داشته باشد.

در حالی که پرسپولیس روز ۲۳ آذر در چارچوب لیگ برتر باید به مصاف آلومینیوم برود و تنها ۶ روز بعد در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی با تراکتور دیدار کند، برخی مصدومان تیم همچنان شرایط نامشخصی دارند.

عمری و عالیشاه؛ حضور در تمرین

محمد عمری که در آخرین جلسه تمرینی قبل از بازی با پیکان دچار مصدومیت شد، روز گذشته در زمین تمرین حاضر بود اما تمرین گروهی نداشت. وضعیت این بازیکن همچنان مبهم است و مشخص نیست کادر فنی می‌تواند روی حضور او در بازی‌های آینده حساب باز کند یا خیر. همچنین امید عالیشاه نیز در تمرینات دیده شد، اما او هم هنوز از نظر پزشکی و فنی چراغ سبز قطعی برای بازگشت نگرفته است. هر دو بازیکن طی روزهای آینده ارزیابی تکمیلی خواهند شد.

احتمال حضور ۶۰ دقیقه‌ای باکیچ مقابل تراکتور

در میان این ابهامات، وضعیت مارکو باکیچ، بهترین خبر برای اوسمار بود. این هافبک تأثیرگذار، به‌دلیل مصدومیت از دیدار برابر آلومینیوم دور خواهد بود، اما پزشکان باشگاه به سرمربی پرسپولیس وعده داده‌اند که با ادامه روند فعلی، باکیچ می‌تواند در بازی حساس مقابل تراکتور، ۶۰ دقیقه به میدان برود.

‌این خبر برای ویه‌را اهمیت زیادی دارد؛ چرا که دیدار پرسپولیس و تراکتور در جام حذفی از حساس‌ترین بازی‌های نیم‌فصل محسوب می‌شود و سرخ‌ها برای عبور از این مرحله به بازیکنان کلیدی خود نیاز مبرم دارند. با توجه به این گزارش، اوسمار و کادر فنی پرسپولیس امیدوارند در روزهای آینده شرایط مصدومان بهتر شده و دست آن‌ها برای بازی‌های فشرده پایان آذر بازتر شود.