۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۹

پس از نگرانی در مورد دو بازیکن؛

خبر امیدوارکننده پزشکان پرسپولیس به اوسمار برای بازی با تراکتور

گروه پزشکی پرسپولیس خبر امیدوارکننده ای در اختیار سرمربی برای چینش ترکیب بازی با تراکتور در جام حذفی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کادر پزشکی پرسپولیس پس از ارزیابی وضعیت بازیکنان مصدوم این تیم، خبرهای امیدوارکننده‌ای به اوسمار ویه‌را ارائه کرده‌اند؛ خبرهایی که می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌ریزی سرمربی سرخ‌ها برای دو دیدار حساس پیشِ‌رو برابر آلومینیوم اراک و تراکتور تبریز داشته باشد.

در حالی که پرسپولیس روز ۲۳ آذر در چارچوب لیگ برتر باید به مصاف آلومینیوم برود و تنها ۶ روز بعد در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی با تراکتور دیدار کند، برخی مصدومان تیم همچنان شرایط نامشخصی دارند.

عمری و عالیشاه؛ حضور در تمرین

محمد عمری که در آخرین جلسه تمرینی قبل از بازی با پیکان دچار مصدومیت شد، روز گذشته در زمین تمرین حاضر بود اما تمرین گروهی نداشت. وضعیت این بازیکن همچنان مبهم است و مشخص نیست کادر فنی می‌تواند روی حضور او در بازی‌های آینده حساب باز کند یا خیر. همچنین امید عالیشاه نیز در تمرینات دیده شد، اما او هم هنوز از نظر پزشکی و فنی چراغ سبز قطعی برای بازگشت نگرفته است. هر دو بازیکن طی روزهای آینده ارزیابی تکمیلی خواهند شد.

احتمال حضور ۶۰ دقیقه‌ای باکیچ مقابل تراکتور

در میان این ابهامات، وضعیت مارکو باکیچ، بهترین خبر برای اوسمار بود. این هافبک تأثیرگذار، به‌دلیل مصدومیت از دیدار برابر آلومینیوم دور خواهد بود، اما پزشکان باشگاه به سرمربی پرسپولیس وعده داده‌اند که با ادامه روند فعلی، باکیچ می‌تواند در بازی حساس مقابل تراکتور، ۶۰ دقیقه به میدان برود.

این خبر برای ویه‌را اهمیت زیادی دارد؛ چرا که دیدار پرسپولیس و تراکتور در جام حذفی از حساس‌ترین بازی‌های نیم‌فصل محسوب می‌شود و سرخ‌ها برای عبور از این مرحله به بازیکنان کلیدی خود نیاز مبرم دارند. با توجه به این گزارش، اوسمار و کادر فنی پرسپولیس امیدوارند در روزهای آینده شرایط مصدومان بهتر شده و دست آن‌ها برای بازی‌های فشرده پایان آذر بازتر شود.

    • انا IR ۱۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      19 13
      پاسخ
      خدایا نمیشه محمدی و براجعه و احمدزاده و سرلک یکی دو فصل مصدوم بشن ما راحت بشیم
    • IR ۱۷:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      6 12
      پاسخ
      امیدوارم براجعه،میلادسرلک،فرشادتیتاب،میلادمحمدی رباط بدن نتونن یک فصل بازی کنن تاماخیالمون راحت بشه بگیم بدردنخورانیست
      • کسرا پرسپولیسی IR ۲۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        6 1
        قطعا به انسان بودنت شک کن‌ که این همه سنگدلی روح و روانت را بهم ریخته، برای سلامتیت از درگاه خداوند متعال دعا میکنم
    • محمد IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      16 1
      پاسخ
      امیدوارم که بازیکنان مصدوم هرچه زودتر خوب شود تا استرس ونگرانی هواداران وکادر فنی پرسپولیس بر طرف گردد به امید برد متوالی پرسپولیس یاعلی مدد
    • شلیلان IR ۲۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      10 5
      پاسخ
      به امید شکست تیم محبوب داوران
    • اردلان IR ۲۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      15 7
      پاسخ
      غرش شیر واسه هرکسی ترسناک هست پرسپولیس با مهره یا بدون مهره خطرناک هست به امید قهرمانی در عرصه تمامی رقابت ها
      • ناشناس IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        2 2
        چه بدون مهره چه با مهره داوران هستن🤣🤣🤣
    • لنگ پاره حقیر IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 2
      پاسخ
      اینطورکه معلوم یه 2تا3ماهی نمیتونه بازی کنه. سهمیه لنگم میسوزه
    • رضا پرسپولیسی IR ۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      4 0
      پاسخ
      بنده به عنوان یک پرسپولیسی دعا میکنم برای هیچکدام از بازیکنان پرسپولیس و حتی بازیکنان های تیم رقیب هیچ مصدومیتی و مریضی پیش نیاد تا بازی ها با کیفیت یهتری دنبال بشه
    • محمد رضا IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      انشاله که یاشاسین ها بازی راحتی داشته باشند پرسپولیس باهزاران میلیارد پول پاشی اصلا بازیهایش با حیف و میل پولها همخوانی ندارد..به امید داوری درست در برابر تراکتور

