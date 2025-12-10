پیروزی یک نیمه ای استقلال مقابل ملوان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۷:۱۵ امروز چهارشنبه از هفته سیزدهم لیگ برتر در ورزشگاه شهرقدس برگزار شد که نیمه نخست این بازی با پیروزی یک بر صفر میزبان آبی پوشان همراه بود. رستم آشورماتوف (۳۳) برای استقلال گلزنی کرد.

ترکیب استقلال

آنتونی آدان، صالح حردانی، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی، منیر الحدادی، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان.

ترکیب ملوان:

فرزاد طیبی پور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، سامان تورانیان، غلامرضا ثابت ایمانی، مهدی جعفری، محمد پاپی، محمد علی نژاد، حسین صادقی و علیرضا رمضانی.

نیمه نخست پرهیجان بر یک گل

استقلال بازی را در حالی شروع کرد که تاکتیک این تیم نشان از بازیسازی خط دفاعی برای استفاده از تمام فضای بازی داشت. مدافعان استقلال هر زمان به هافبک‌ها پاس‌های بلند دادند خودشان هم پیش می‌آمدند تا بتوانند فشار را روی دفاع ملوانی‌ها بیشتر کنند.

این در حالی بود که ملوان هم اصلا پا پس نکشید و با ارسال از جناحین و نفوذ بازیکنان کناری خود سعی بر خلق موقعیت روی دروازه آدان در استقلال داشت.

هافبک‌های استقلال هر بار با شلوغی دفاع ملوان در ۲۲۰ دقیقه ابتدایی روبرو شدند اقدام به شوت‌زنی کردند تا کوشکی از این روش بتواند دو بار خلق موقعیت کند اما هر یک را دفاع و دروازه بان ملوان دفع کرد.

بازی رو به جلوی استقلال باعث شد تا ملوان هم از فضای پشت مدافعان کناری استقلال استفاده کند. آنها در دقیقه ۳۱ از سمت راست وارد محوطه جریمه شدند و پاس علی‌نژاد روی نقطه پنالتی به محمد پاپی رسید اما شوت او در آستانه ورود به دروازه با تکل دیدنی حسین گودرزی دفع شد.

در دقیقه ۳۳ کرنر ارسالی بازیکنان استقلال روی تیر دوم به سعید سحرخیزان در سمت راست به صالح حردانی رسید و او بلافاصله توپ را روی دروازه ارسال کرد تا رستم آشورماتوف، مدافع ازبکستانی استقلال با یک ضربه سر موفق دروازه ملوان را باز کند.

پس از این گل استقلال همچنان به حمله‌های خود ادامه داد. آنها سعی داشتند با نفوذهای کوشکی و ارسال‌های حردانی گل دوم را بار دیگر به ثمر برسانند اما در انجام این امر ناموفق بودند تا بازی با یک گل در ۴۵ دقیقه نخست به پایان برسد.