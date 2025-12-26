به گزارش خبرنگار مهر، سعید دقیقی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال خیبر اظهار داشت: خیبر تیمی بسیار دونده است و در دوئل‌ها موفق عمل می‌کند. آن‌ها پرس شدیدی در زمین دارند و ما تلاش می‌کنیم فردا بتوانیم این پرس حریف و نوع بازی‌شان را در جریان انتقال‌ها پوشش دهیم.

دقیقی در ادامه افزود: اگر دو بازی اخیر ما مقابل پرسپولیس و تراکتور را بررسی کنیم عملکرد تیمی‌مان بهتر از حریف بود، اما کیفیت فردی بازیکنان این تیم‌ها بالا است. در بازی با پرسپولیس، بازیکنان حریف لحظه‌ها را به خوبی تمام کردند و در بازی تراکتور نیز بازیکنان با کیفیتی مانند امیرحسین حسین‌زاده نمایش خوبی داشتند.

وی درباره دعوت تعدادی از بازیکنان پیکان به تیم فوتبال امید اظهار کرد: برای امیدرضا روانخواه در تیم امید آرزوی موفقیت داریم و خوشحالیم که تعدادی از بازیکنان ما دعوت شدند. پراکندگی نفرات دعوت شده از باشگاه‌های مختلف باعث می‌شود تیم‌ها بتوانند با حداقل نفرات اصلی خود، بازیکنان را در قالب تیم ملی به تجربه برسانند.

سرمربی پیکان در مورد وضعیت تیمش افزود: افق باشگاه پیکان همچون گذشته تمرکز بر استعدادیابی و پرورش بازیکنان جوان است. اگر آسیب دیدگی برخی نفرات در هفته‌های پنجم و ششم نبود شرایط ما بهتر می‌شد، اما جوانان ما توانستند جایگزینی مناسب باشند و امیدواریم ادامه مسیر تأثیر مثبتی بر جایگاه ما در جدول داشته باشد.

دقیقی در پایان گفت: با تمرکز بیشتر و تلاش مضاعف بازیکنان، می‌توانستیم جزو هشت تیم بالای جدول باشیم، اما خدا را شکر می‌کنیم و همچنان برای رسیدن به اهداف بلندمدت و موفقیت‌های بیشتر تلاش خواهیم کرد.