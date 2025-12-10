بازداشت دهها فلسطینی در کرانه باختری از سوی نظامیان اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، نظامیان رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن، بیش از ۴۰ شهروند فلسطینی را در الخلیل، جنین، قلقیلیه، طولکرم، قدس و بیت ‌لحم بازداشت کردند.

نظامیان صهیونیست ۱۷ شهروند فلسطینی را در اردوگاه‌ نابلس، بخش قدیمی این شهر و منطقه بلاطه ‌البلد بازداشت و از شماری دیگر از شهروندان نیز در این مناطق بازجویی کردند.

در شهر اریحا، اشغالگران ۱۳ شهروند را پس از یورش به منازل این شهر و اردوگاه عقبه‌ جبر و بازرسی منازل شهروندان، بازداشت کردند.

در الخلیل نیز نظامیان اشغالگر ۷ شهروند ساکن روستای «بیت امر» را پس از یورش به این روستا و بازرسی منازل و به هم ریختن اثاث منزل، بازداشت کردند. بازداشت شدگان به پایگاه ارتش اسرائیل در شهرک یهودی نشین «کرمی تسور» در شمال الخلیل منتقل شدند.

در استان جنین نیز نظامیان صهیونیست دو تن از ساکنان روستاهای عرابه و بیرالباشا را با یورش به منازل و مغازه‌های این روستاها بازداشت کردند.

دو جوان فلسطینی نیز در شهر قلقیلیه به دست اشغالگران بازداشت شدند. نظامیان اسرائیلی همچنین به چند روستا در جنوب قلقیلیه یورش بردند ولی کسی را بازداشت نکردند.

در طولکرم نیز یک اسیر آزاد شده فلسطینی در منزلش در جنوب این شهر بازداشت شد. یک شهروند دیگر نیز در جنوب شرق بیت لحم در منزلش بازداشت شده است.

در شهر سلفیت، نیروهای اشغالگر ده‌ها جوان را در جریان یورش به این شهر بازداشت از آنها بازجویی میدانی کردند.

نظامیان اشغالگر همچنین ۲۰ جوان را در شهرک ابو دیس در شرق قدس بازداشت و آنها را در باشگاه ابو دیس تحت بازجویی و ضرب و شتم قرار دادند. این افراد بعدا آزاد شدند.