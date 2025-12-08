واکنش حماس به اقدامات توسعه طلبانه تل آویو در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، عبدالرحمن شدید، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، امروز دوشنبه، اقدام ارتش جنایتکار اشغالگر صهیونیستی برای آغاز تخریب حدود ۶۱ دونم (معادل ۶۱ هزار متر مربع) از اراضی روستای «مردة» در شمال سلفیت (کرانه باختری) را محکوم کرد.
وی این گام را گام جدید از سلسله گامها و طرحهای مصادره اراضی و یهودیسازی آنها دانست که کابینه افراطی اسرائیل در پیش گرفته و هدف آن تسلط کامل بر کرانه باختری است.
او ضمن هشدار درباره خطر این تشدید شهرکسازی، تاکید کرد که این تصمیمها تعرض آشکار به زمین و انسان است.
وی افزود که عملیات تخریب شامل مناطق کشاورزی میشود که منبع اصلی امرار معاش صدها خانواده است و روستای مذکور در فعالیتهای کشاورزی تاریخی خود به آن وابسته است.
به گفته او، این اقدامات میتواند به تخریب سازمانیافته محیط زیست و اقتصاد محلی منجر شود.
این عضو جنبش حماس تصریح کرد: ملت ما از سرزمین و حق خود دست نخواهد کشید و در برابر ظلم و جنایات مستمر اشغالگران تسلیم نخواهد شد.
وی از نهادهای رسمی، سازمانهای محلی و فعالان مردمی خواست تا تلاشهای خود را برای مقابله با این تصمیمات افزایش دهند، از آسیبدیدگان به صورت قانونی و میدانی حمایت کنند و با توسعه شهرکسازی با تمام ابزارها مقاومت نمایند.
عبدالرحمن شدید در پایان از جامعه جهانی خواست تا برای توقف فوری این سیاستهای شهرکسازی و مهار اشغالگر فاشیست که به هر طریق ممکن به دنبال تحمیل طرحهای الحاق و کوچاندن است، مداخله کند.
نظر شما