بزالل اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی امروز چهارشنبه اعلام کرد: اسرائیل موافقت نهایی خود را با ساخت ۷۶۴ واحد مسکونی در سه شهرک در کرانه باختری اشغالی اعلام کرده است.
اسموتریچ، که با ایجاد کشور فلسطین مخالف است، افزود که از آغاز دوره تصدیاش در اواخر سال ۲۰۲۲، حدود ۵۱۳۷۰ واحد مسکونی توسط شورای عالی برنامهریزی کابینه در کرانه باختری، سرزمینی که فلسطینیها برای تشکیل کشور آینده خود به دنبال آن هستند، تصویب شده است.
اسموتریچ مدعی شد: ما ادامه میدهیم؛ آخرین تصویب واحدهای مسکونی «بخشی از یک فرآیند استراتژیک روشن برای تقویت شهرکها و تضمین تداوم زندگی، امنیت و رشد … و نگرانی واقعی برای آینده اسرائیل است.
جامعه جهانی، ساخت شهرکهای صهیونیست نشین را غیرقانونی میداند و قطعنامههای متعدد شورای امنیت سازمان ملل از اسرائیل خواسته که تمام فعالیتهای شهرکسازی را متوقف کند.
از سوی دیگر کانال ۷ عبری در گزارشی اعلام کرد که از زمان انتصاب اسموتریچ به عنوان وزیر دوم در وزارت جنگ در حدود ۳ سال پیش، ۵۱ هزار واحد شهرکسازی جدید تأیید شده است. این رقم، بالاترین آمار ثبت شده در دوره مذکور از سال ۱۹۶۷ میلادی به شمار میرود.
