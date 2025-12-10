«میدری» نسبت به شهدای استان سمنان ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم بعدازظهر چهارشنبه در ابتدای سفر خود به استان سمنان در گلزار شهدای ایوانکی حضور یافت تا نسبت به سه هزار شهید استان سمنان ادای احترام کند.

میدری در ابتدای سفر دو روزه به استان سمنان ابتدا وارد شهرستان گرمسار شده و مورد استقبال مسئولان استانی و شهرستانی قرار گرفت و سپس به گلزار شهدای ایوانکی آمد. وی قرار است در ادامه روز از یک درمانگاه و یک کارخانه در شهرستان گرمسار بازدید کند.

دیدار با مسئولان شهرستان گرمسار و نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی از دیگر بخش‌های سفر میدری به این شهرستان صنعتی و غربی در استان سمنان است. میدری در ادامه سفر خود وارد سمنان می‌شود.

حضور در جلسات مختلف از برنامه‌های دیگر وی است میدری فردا در شاهرود حاضر خواهد شد.