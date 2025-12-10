معاون دانشگاه تهران : حمایت یک میلیاردی از انتشار مقالات ساینس و نیچر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر منوچهر مرادی سبزوار در نشست خبری که امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه تهران برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اقدامات انجام شده در جهت برنامه دانشگاه تهران برای ارتقای رتبه گفت: رتبه دانشگاه‌ها، وابسته به انتشارات و مقالات منتشر شده دانشگاه است. برای ارتقای پژوهش و افزایش انتشارات در دانشگاه تهران نیاز به آزمایشگاه، مواد و تجهیزات است.

وی با اشاره به مبالغ بالای چاپ مقالات دسترسی آزاد گفت: رویکرد جهانی حرکت به سمت انتشار مقالات دسترسی آزاد و open access است که نیاز به پرداخت مبالغ از سمت پژوهشگران است.

متأسفانه با وضعیت فعلی هزینه انتشارات بسیار زیاد است و امکان پرداخت آن برای پژوهشگران وجود ندارد. برای انتشار یک مقاله باید ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت ارتباطات بین‌المللی خاطر نشان کرد: یکی از موضوعاتی که در رتبه‌بندی‌ها اهمیت دارد؛ ارتباط با سایر پژوهشگران و شناخته شدن است. ما مشوق‌هایی برای این موضوع در نظر گرفتیم و عنوان کردیم که اگر استادی در کنفرانس‌های برتر بین‌المللی شرکت کند، حمایت ۱۰۰ درصدی از آن صورت گیرد.

وی افزود: قبلاً این امکان وجود نداشت و این اقدام سبب شهرت جهانی دانشگاه، ارتباط بین المللی و شناخته شدن اساتید می‌شود.

مرادی سبزوار با بیان اینکه در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی بیشتر انتشار مقالات با ارجاعات بالا و ۱۰ درصد برتر اهمیت دارند، گفت: ما در این زمینه مشوق‌های بسیاری در نظر گرفتیم که اساتید خودشان را به این سطح برسانند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت نشریات نیچر و ساینس در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی گفت: ما اساتیدی در دانشگاه تهران داریم که حتی از رشته‌ای مثل ادبیات در نیچر مقاله منتشر کردند. ما برای تشویق اساتید برای انتشارات این مقالات رقمی معادل یک میلیارد تومان پیشنهاد کردیم.

وی با بیان اینکه این رقم در مقابل مبالغی که عربستان سعودی به پژوهشگران پرداخت می‌کند ناچیز است، گفت: عربستان که حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان پرداخت می‌کند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران تاکید کرد؛ ما مقالاتی که در ۱۰ درصد بالای رتبه بین‌المللی قرار دارند را تا ۱۰۰ مقاله در سال حمایت می‌کنیم. همچنین ۱۰۰ کنفرانس بین‌المللی را در سال مورد حمایت قرار می‌دهیم.

وی در مورد حق‌الانتشار مقالات اساتید به ازای هر مقاله گفت: این مشوق به ازای هر انتشار ۹۰ میلیون تومان و علاوه بر گرنت اساتید است. تلاش داریم با این مشوق‌ها سریع‌تر به رتبه‌های بالاتر دست پیدا کنیم.