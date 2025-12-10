پیری: استان ایلام ۱۹ شهید دانشجو معلم تقدیم نظام کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان پیری ظهر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه بیان کرد: دانشجو معلمان شهیدی که در دوران تحصیل در مراکز تربیت معلم به شهادت رسیدند، جایگاهی ویژه در میان فرهنگیان دارند؛ چرا که پیش از ورود رسمی به عرصه تدریس، مسیر ایثار را برگزیدند و جان خود را در راه آرمانهای انقلاب اسلامی فدا کردند.
وی با اشاره به اینکه از مجموع ۵۷ شهید فرهنگی استان ایلام، ۱۹ نفر دانشجو معلم بودهاند، تأکید کرد: این افراد در حالی به شهادت رسیدند که هنوز بهصورت رسمی وارد خدمت نشده بودند، اما مسیر شغلی و هویتی آنان بهعنوان معلم از پیش تعیین شده بود و دوران تحصیل آنان نیز در سوابق خدمتیشان لحاظ میشود.
پیری با اشاره به اینکه این ۱۹ شهید همگی از فرزندان بومی استان ایلام هستند، افزود: ممکن است محل تحصیل برخی از آنان در استانهای دیگر مانند کرمانشاه یا ارومیه بوده باشد اما محل سکونت، سهمیه استخدامی و محل خدمت آنان در ایلام تعریف شده و به همین دلیل در فهرست شهدای فرهنگی استان قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به آمار کشوری، گفت: از مجموع یک هزار و ۳۰ شهید دانشجو معلم در کشور، ۱۹ نفر متعلق به استان ایلام هستند که این رقم نشاندهنده سهم بالای ایلام در این حوزه است.
رئیس دانشگاه فرهنگیان استان ایلام با اشاره به برگزاری اجلاسیه شهدای دانشجو معلم در روز بیست و سوم ماه جاری در مجتمع امور تربیتی ایلام، این برنامه را مقدمهای برای کنگره ملی شهدای دانشجو معلم دانست که سال آینده با مشارکت همه استانها برگزار خواهد شد.
وی افزود: این اجلاسیه پایان مرحله اول و آغاز مراحل بعدی این حرکت فرهنگی و پژوهشی است که طی پنج تا شش سال گذشته با تلاش مستمر دانشجو معلمان در حال پیگیری بوده و در این مدت، مجموعهای گسترده از مدارک، مستندات، خاطرات، دستنوشتهها و آثار شهدا از خانوادهها، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و سایر نهادها گردآوری شده است.
پیری با تأکید بر اینکه تمام مراحل اجرایی و محتوایی این اجلاسیه توسط خود دانشجو معلمان انجام شده، تصریح کرد: حتی فارغالتحصیلان نیز مسئولیتها را به دانشجویان جدیدتر سپردهاند و این چرخه بهصورت خودجوش و پیوسته ادامه دارد.
وی افزود: در کنار یادوارههای عمومی، یادوارههای اتاقی نیز در خوابگاهها برگزار شده که در آن هر اتاق بهصورت مستقل برای یکی از شهدا برنامهریزی کرده و فضای خاصی را به یاد او اختصاص داده است.
وی با اشاره به تنوع برنامههای اجلاسیه، از تولید مستند، فیلم، پادکست، روایتنگاری، تألیف کتاب، نمایش و بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی در تولید محتوا خبر داد و گفت: برخلاف اجلاسیههای مرسوم، در این برنامه حجم سخنرانیها به حداقل رسیده و تمرکز بر فعالیتهای هنری و خلاقانه است.
پیری همچنین از انتشار مجموعهای به نام «فرهنگنامه شهدای دانشجو معلم» خبر داد که به معرفی ویژگیها و معارف این شهدا میپردازد.
وی در پایان با اشاره به اضافه شدن یک شهید جدید به فهرست دانشجو معلمان شهید استان ایلام، بیان کرد: تا هفته گذشته آمار شهدا ۱۸ نفر بود، اما با اثبات اینکه یکی از شهدا در زمان شهادت هنوز فارغالتحصیل نشده و در ترم آخر تحصیل بوده، این آمار به ۱۹ نفر افزایش یافته است.
نظر شما